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被爆使美人計誘高階警當博弈集團臥底 前電競女董座徐培菁發聲澄清

台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密案，3日聲押禁見獲准，有周刊今報導林中了電競聯盟前董事長徐培菁（見圖）美人計，洩漏檢警偵辦博弈集團行動，並懷疑徐也是集團共犯，2日搜索林前一天，就已先傳徐女到案。（資料照）

台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密案，3日聲押禁見獲准，有周刊今報導林中了電競聯盟前董事長徐培菁（見圖）美人計，洩漏檢警偵辦博弈集團行動，並懷疑徐也是集團共犯，2日搜索林前一天，就已先傳徐女到案。（資料照）

2024/05/08 13:34

〔記者許國楨／台中報導〕台版無間道？台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密案，3日聲押禁見獲准，有周刊今報導林中了電競聯盟前董事長徐培菁美人計，洩漏檢警偵辦博弈集團行動，並懷疑徐也是集團共犯，2日搜索林前一天，就已先傳徐女到案，並依涉嫌賭博、洗錢罪等以300萬元交保。

台中地檢署今對此回應表示，因偵辦賭博、洗錢等案件，經傳訊徐姓被告到案說明後，認徐姓被告涉有賭博、洗錢等罪嫌重大，於5月1日諭知300萬元交保候傳，而全案相關案情，陸續偵查釐清中。

徐女今天也透過律師聲明表示，有周刊以「高階警中美人計」為標，純屬子虛烏有，嚴正澄清聲明：

一、徐從未與報導所稱2580博奕集團有任何聯繫，更與該集團無任何關係，卸任台灣電競聯盟董事長後，憑藉專業經營遊戲設計開發公司，並無報導所稱遭博奕集團吸收情事。

二、徐與林明佐先生結識多年，因徐擔任董事長之慈善基金會長期資助中市弱勢員警，始與時任台中市刑警大隊長林明佐熟稔，雙方從未以老公、老婆之語互稱或打情罵俏，報導已嚴重毀損徐形象。

三、偵查程序、內容雖得由偵查機關適度公開或揭露，然應統一由發言人或受指定人員發布，此為偵查不公開作業辦法所明訂，徐上週於律師陪同下自願到場協助調查，調查官、檢察官於偵訊期間一再警告不得將訊問內容告知在場以外之人，然周刊竟得取得偵辦過程細節，甚且連細枝末節對話紀錄均披露，承辦本案的相關單位是否涉有公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，實應由台中地方檢察署檢察官查明究辦。

電競聯盟前董事長徐培菁今透過律師聲明澄清。（記者許國楨翻攝）

電競聯盟前董事長徐培菁今透過律師聲明澄清。（記者許國楨翻攝）

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