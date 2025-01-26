今寒流來襲越晚越冷 除夕氣溫劇降平地恐跌破5度

氣象專家指出，今晚「強冷空氣」直衝南下，氣溫驟降。明日由濕轉乾、越晚越冷，平地降至10度以下；除夕至年初二寒流持續籠罩，加上夜間「強輻射冷卻」效應，入夜10度以下的範圍幾乎擴大至全台，平地最低氣溫可降至5度以下。（資料照）

2025/01/26 08:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（26日）水氣漸增，台灣北部、東半部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，上半天降雨還不多，不過下午開始隨著寒流南下，降雨將轉趨明顯，尤其北台灣降雨機率高，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率，請多留意並攜帶雨具備用。

至於中南部平地及澎湖、金門為多雲；中午以前北台灣及澎湖、金門高溫仍有18至20度，其他地區21至24度，馬祖15度，下午開始寒流南下，各地氣溫將明顯下降，入夜後台南以北、宜蘭及澎湖氣溫會降到11至14度，其他地區約16、17度，金門及馬祖9到10度，請留意溫度變化，注意保暖。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晚「強冷空氣」直衝南下，氣溫驟降。受入冬以來首波「寒流」南下影響，明日氣溫續降，由濕轉乾、越晚越冷，平地降至10度以下的範圍、當晚已擴及中部；除夕（28日）晨至年初二（30日）「寒流」持續籠罩，加上夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降、入夜10度以下的範圍幾乎擴大至全台，平地最低氣溫可降至5度以下。

沿海天氣方面，由於東北風增強，桃園至雲林沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風；晚間起風力會再增強，強風區域也擴大，台南以北、宜蘭、花蓮沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，苗栗至台南地區、高雄、台東沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

氣象署提醒，明日海拔3000公尺以上高山及北部、宜蘭1500到2000公尺左右或以上高山有局部降雪的機率。近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全；白天中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，晚間3000公尺以上高山及北部、東北部1500至2000公尺以上高山有局部降雪的機率。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週一（小年夜）至週三（大年初一）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，週三白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；週一清晨以前水氣仍多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，白天開始乾空氣南下，西半部及東北部漸轉為多雲的天氣，剩花東地區仍有局部降雨；週二、三環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。

週四（初二）、週五（初三）風向漸轉為東南至偏南風，各地白天高溫持續回升，輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

週六（初四） 鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；冷空氣、鋒面影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

下週日至下週二（初五至初七）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；下週日北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週一、二水氣逐漸減少，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；後期冷空氣強度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 20 15 ~ 21 17 ~ 23 17 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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