01/26 各報重點新聞一覽

美國新任國務卿魯比歐，嚴正關切中國對台灣及在南海的脅迫行動。（路透檔案照）

2025/01/26 08:11

自由時報

與王毅首次通話 魯比歐嚴重關切中國對台脅迫

美國國務卿魯比歐廿四日與中國外交部長王毅通話，雙方在台灣議題上互不相讓，會後各自發布的聲明更有明顯出入。據美國國務院說法，魯比歐嚴重關切中國對台灣及在南海的脅迫行動；中國外交部則說，美方不支持台灣獨立，希望魯比歐在美中關係發展上「好自為之」。

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反制藍白惡意修法》全台大罷免 半數選區達一階門檻

春節九天連假展開，全台罷免國民黨立委團體不停歇。據「反共護台志工聯盟」統計，已有半數選區達第一階段提案門檻，各罷團將春節無休力拚二月初全數送件、穩定過關，以反制藍白惡意修法加嚴連署門檻。

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年前發生幫派火併案 警全國威力掃蕩 打擊黑幫

新竹縣竹東鎮前天發生利益紛爭火併案，其中三環幫堂口先被一群蒙面壯漢突襲，在場六人反抗時，分遭槍擊和砍殺，造成一死五傷，震驚黑白道。面對黑幫破壞治安的囂張犯行，警政署昨天發動為期兩天的全國威力掃蕩專案勤務，全力打擊幫派氣焰，維護年節期間治安平穩。

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聯合報

美中外長 川普上任首通話

繼川習通話後，大陸外交部二十四日深夜通報，大陸外長王毅應約和美國國務卿魯比歐通電話，王毅闡述中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必「慎重處理」，並罕見使用「好自為之」的嚴肅外交辭令寄語魯比歐。美國國務院發言人布魯斯說，魯比歐向對方表示，川普政府將追求促進美國利益，並以美國人民為優先的美中關係，並強調美國對區域盟友的承諾，並嚴重關切中國對台灣及南海的脅迫行動。

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長照3.0排除外配 民團年後要求監院調查

衛福部明年將推出長照三點○，衛福部次長呂建德日前表示，除既有長照對象外，腦中風、癌末患者，與取得永久居留權外籍專業人士、中階技術人力等，擬納入適用對象。但政策排除婚姻移民，南洋姊妹會本月向衛福部遞交「移民照顧政策建言書」，並指出依國籍區分是否適用長照資源，已違反「長照服務法」，年後擬要求監察院調查。

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中國時報

大罷免遍地開花 春節無休

藍綠兩黨在立法院經歷一年纏鬥，催出全台大罷免潮，農曆春節期間「不斷電」，預計年後「開罷」；民進黨總召柯建銘喊出「罷好罷滿」（41名藍委），國民黨則採「精準罷免」；銓敘部官員喊話，罷免等於選舉，未來大罷免潮開始，會通函各機關，比照選舉年，祭出公務人員行政中立法規範。

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美中通話 盧比歐關切脅迫台灣 王毅嗆好自為之

遭北京制裁的美國新任國務卿盧比歐24日首度與大陸外長王毅通電話，雙方「隔空」就美中關係及台灣議題各抒己見。王毅表示，美國曾就奉行一個中國政策做出莊重承諾，不能背信棄義，還嗆盧比歐「希望你好自為之」；盧比歐則強調對地區盟友的承諾，並就大陸針對台灣、南海採取的脅迫行動表達「嚴正關切」（serious concern）。

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全台罷免國民黨立委團體春節連假不停歇，新北雙和罷免團隊，昨在中和四號公園設置連署站，民眾大排長龍。（記者賴筱桐攝）

農曆年前新竹縣竹東鎮爆發幫派火拚，三環幫老大劉憲治在自家堂口被仇家「突襲」身亡，警政署宣布啟動威力掃蕩」專案勤務。（資料照）

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