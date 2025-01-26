跟進美國退WHO？義大利外長直言世衛的錯「與台灣有關」

義大利外交部長塔加尼表示，世界衛生組織在武漢肺炎疫情期間，過份聽從「那些不想讓台灣參與的人士的聲音」，暗批中國。（歐新社檔案照）

2025/01/26 08:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普20日就職，當天即簽署行政命令退出世界衛生組織（WHO），義大利執政聯盟成員也有意跟進，在國會提案退出世衛。對此，義國副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，「世衛犯過錯，就是在（武漢肺炎）疫情期間過份聽從那些不想讓台灣參與的人士的聲音」，不點名地批評中國。

川普指控世衛因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情等危機不當，美國準聯合國大使史蒂芬尼克也在任命聽證會上直指，世衛散播中共危險言論，「我們不能容忍被中共宣傳控制的實體」；世衛不僅未能妥善處理疫情，反而在全球範圍內散布有利於中共的假訊息，以及危險致命的資訊。

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川普首次執政時，就指控世衛在武肺疫情起源上協助中國「誤導全世界」，並採取行動準備退出世衛，後來由於連任失利而未果。如今美國將在12個月內退出世衛，並停止資助世衛相關計畫。美國為世衛最大財務來源國，所提供的資助遠超其他國家，約占世衛整體資金的18％。

中央社報導，義大利右派執政聯盟成員之一的聯盟黨（Lega）響應川普，提案退出世衛。隸屬聯盟黨的副總理兼交通部長薩爾維尼24日透過社群平台宣布，聯盟黨已在眾議院提案退出世衛，強調義大利不需要和一個凌駕各國的權力中心打交道；世衛仰賴義大利納稅人提供鉅額資金，卻傾向於與跨國製藥公司合作，「我們還不如用這1億歐元來支持義大利患者，為義大利醫院和醫生提供資金」。

聯盟黨還邀請義大利醫生為退出世衛的提案背書。整形外科醫師德維塔表示，美國退出世衛將產生「骨牌效應」，因為世衛只為有內線關係的人服務，對義大利公民毫無助益。

目前義大利執政黨是由右派聯盟組成，包括總理梅洛尼領導的「義大利兄弟黨」、塔加尼的義大利前進黨，以及薩爾維尼的聯盟黨。

對此，塔加尼24日並未直接點名中國，但提到台灣。據報導，塔加尼表示，「不能說世衛組織沒有犯錯，這就發生在新冠肺炎疫情期間，世衛當時太聽從那些不想讓台灣參與的人士的聲音」。不過，「世衛犯錯是一回事，義大利退出世衛又是另外一回事」。

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