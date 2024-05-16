為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

撞斷巴爾的摩大橋21名船員仍困船上 近2個月與外界斷聯

「達利號」（Dali）於3月26日撞斷巴爾的摩（Baltimore）凱伊橋，21名船員至今仍困在船上。（美聯社）

「達利號」（Dali）於3月26日撞斷巴爾的摩（Baltimore）凱伊橋，21名船員至今仍困在船上。（美聯社）

2024/05/16 13:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）3月26日凌晨遭貨輪「達利號」（Dali）撞上後坍塌，橋梁鋼鐵殘與水泥落下後導致「達利號」擱淺至今，船上21名船員目前仍被困在船上，與世隔絕近2個月。

根據《BBC》報導，5月13日巴爾的摩當局對達利號進行爆破拆除作業，欲將卡在橋上的橋樑殘骸推入水中，「達利號」目前仍有21名船員困在船上，包含20名印度人與1名斯里蘭卡人，這21人由於簽證限制與缺乏相關通行文件，至今無法下船，只能待在船上。

外媒指出，當局在13日的爆破拆除作業中運用小型炸藥爆破，成功「切割」船頭部分橋梁殘骸，但船員們仍無法下船，美國海岸巡防隊（US Coast Guard）上將吉爾里斯（Shannon Gilreath）表示，在爆破之前，船員們都在甲板下方，現場亦有消防員待命。

本週「達利號」有望重新浮水，但不確定從浮水到靠港還需要多久時間。照顧海員權利的國際非營利組織「國際海員中心」高層梅西克（Joshua Messick）表示，「這21名船員由於FBI調查緣故，手機均被沒收，這幾週以來與外界完全失聯，無法進行網銀業務，也沒辦法支付家裡帳單，沒辦法與家人聯繫，甚至無法在睡前看家人照片」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
貨櫃船撞斷美國大橋 車輛和20多人落水
2024/03/26 18:10

貨櫃船撞斷美國大橋 車輛和20多人落水
美巴爾的摩大橋被撞塌損失慘重 首筆理賠金額出爐
2024/05/03 08:50

美巴爾的摩大橋被撞塌損失慘重 首筆理賠金額出爐
巴爾的摩大橋被貨輪撞斷 管理公司旗下船舶6年釀3次死亡事故
2024/03/27 13:55

巴爾的摩大橋被貨輪撞斷 管理公司旗下船舶6年釀3次死亡事故
撞斷巴爾的摩大橋的船東 竟是中國2間造船廠大股東
2024/04/06 09:30

撞斷巴爾的摩大橋的船東 竟是中國2間造船廠大股東
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播