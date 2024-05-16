撞斷巴爾的摩大橋21名船員仍困船上 近2個月與外界斷聯

「達利號」（Dali）於3月26日撞斷巴爾的摩（Baltimore）凱伊橋，21名船員至今仍困在船上。（美聯社）

2024/05/16 13:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）3月26日凌晨遭貨輪「達利號」（Dali）撞上後坍塌，橋梁鋼鐵殘與水泥落下後導致「達利號」擱淺至今，船上21名船員目前仍被困在船上，與世隔絕近2個月。

根據《BBC》報導，5月13日巴爾的摩當局對達利號進行爆破拆除作業，欲將卡在橋上的橋樑殘骸推入水中，「達利號」目前仍有21名船員困在船上，包含20名印度人與1名斯里蘭卡人，這21人由於簽證限制與缺乏相關通行文件，至今無法下船，只能待在船上。

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外媒指出，當局在13日的爆破拆除作業中運用小型炸藥爆破，成功「切割」船頭部分橋梁殘骸，但船員們仍無法下船，美國海岸巡防隊（US Coast Guard）上將吉爾里斯（Shannon Gilreath）表示，在爆破之前，船員們都在甲板下方，現場亦有消防員待命。

本週「達利號」有望重新浮水，但不確定從浮水到靠港還需要多久時間。照顧海員權利的國際非營利組織「國際海員中心」高層梅西克（Joshua Messick）表示，「這21名船員由於FBI調查緣故，手機均被沒收，這幾週以來與外界完全失聯，無法進行網銀業務，也沒辦法支付家裡帳單，沒辦法與家人聯繫，甚至無法在睡前看家人照片」。

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