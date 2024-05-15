南韓低緯度極光！ 江原道出現「紫色夜空」美景

南韓天文機構也證實，12日凌晨於江原道多地拍攝到紅色、紫色的極光夜空，影像發布社群平台引外界矚目。（圖擷自「어린이천문대 」臉書粉專）

2024/05/15 14:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕20年來最強的太陽風暴，帶來強烈地磁風暴，全球多地出現絢爛極光美景。南韓天文機構證實，12日凌晨於江原道多地拍攝到紅色、紫色的極光夜空，影像於社群平台曝光後引外界矚目。

綜合《韓民族日報》等韓媒報導，南韓天文宇研究院14日表示，業餘天文學家12日在在江原道華川郡、鐵原郡等地區成功拍攝極光。公開照片可見，靠近地平線夜空處線綠色極光，靠近天頂處則有紫色極光，相當特別。

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報導說明，極光是由來自磁和太陽風的帶電高能粒子被地磁場導引帶進地球大氣層，並與高層大氣（熱層）中的原子碰撞造成的發光現象。綠色、紅色的極光是氧原子發出的光，有時候出現在最底部的紫色極光則是氮分子所引起。極光以地球磁場南北兩極為中心，呈環狀分布，若太陽活動活躍和磁暴強烈情況，極光的環會向南北方向擴大，因此遠離北極的南韓也能看到極光。

九里兒童天文台台長趙承賢11日凌晨1點也在江原道鐵原郡拍到極光照片，他說：「在南韓發生的極光非常模糊，難以用肉眼清楚識別，因此藉由後製強化色感。」

報導稱，這是自2003年以來第一次發生如此強烈太陽風暴；南韓天文研究院指出，2003年10月30日於慶尚北道的普賢山天文台也曾拍攝到紅色極光。

天文研究院提及，由於上週末發生的日冕物質拋射（CME）預計14日抵地球，因此可能再次發生地磁干擾。另，太陽具有約11年週期性變化，預計到2025年太陽活動達頂點（太陽極大期）。

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