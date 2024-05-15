美國男獨得430億樂透頭獎 卻因「拒分獎金」與家人反目互告

美國緬因州一名男子在去年1月，幸運一注獨得美國樂透彩券「兆彩」（Mega Millions）高達13.5億美元（約新台幣430億元）的頭獎。（路透）

2024/05/15 15:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州一名男子在去年1月，幸運一注獨得美國樂透彩券「兆彩」（Mega Millions）高達13.5億美元（約新台幣430億元）的頭獎，然而他並沒有因此過上高枕無憂的生活，甚至與家人關係急轉直下。外媒指出，這名男子不僅因為中獎和妻子吵架離婚，甚至還遭家人指控反悔分享獎金的承諾，被一狀告上法院。

綜合外媒報導，根據緬因州法庭文件顯示，化名為多伊（John Doe）的男子在2023年1月，贏得美國樂透彩券「兆彩」的頭獎，創下美國史上第4高頭彩金額，而多伊領獎時扣除稅額等費用後，實際拿到了約5億美元（約新台幣159.3億元）的獎金。然而，一夕之間成為億萬富翁的多伊，反而陷入了與家人關係急速惡化、甚至對簿公堂的情形。

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報導指出，多伊先是控告化名史密絲（Sara Smith）的前妻違反2人的保密協議，在女兒於2032年滿18歲成年前，將他中獎的消息洩露給父親、姊妹及繼母，且2人離婚後，多伊拒絕替史密絲支付與現任男友的度假費用，對方開始威脅上網公開他的身分，甚至誣告他綁架女兒，讓多伊不堪其擾，因此向前妻求償數十萬美元。

對此，史密絲近期也反告前夫，強調是多伊自行告知他的父親中獎一事，並請對方出庭作證。根據本月10日最新法庭文件顯示，多伊的父親在法庭上證實，兒子在去年2或3月間，主動告知包含他在內的全家人「在緬因州樂透彩中贏了一大筆錢」，這名父親更聲稱，他從未跟兒子要過錢，但兒子曾對他說如何使用這筆獎金。

根據多伊的父親指出，兒子承諾會幫一家人購買幾棟房子、打造一座車庫，甚至替他設立一個100萬美元的信託基金（約新台幣3186萬元），以及必要時替他和繼母提供醫療費用，「但他還沒有做到任何他承諾過的事」，不僅如此，多伊的父親還提到，兒子要求他不要再和史密絲有任何聯繫，「我告訴他，你不再是我認識的那個兒子。」

法庭文件顯示，面對前妻和家人的指控，多伊在法庭上指出「我犯了一個錯誤，就是我還沒有讓父親簽署保密協議，就告訴他我中獎了，自此之後我們的關係迅速惡化」，多伊更強調，除了告知中獎以外，他從未跟父親承諾過任何關於獎金的用途。

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