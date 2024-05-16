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返鄉奔喪5年無音訊 中國旅日學者袁克勤以間諜罪名判刑6年

中國籍教授袁克勤在北海道教育大學任教，2019年5月返回中國奔喪後就失聯。根據日本媒體報導，袁克勤今年1月已被中國以間諜罪為由判刑6年。 （圖取自袁克勤臉書）

中國籍教授袁克勤在北海道教育大學任教，2019年5月返回中國奔喪後就失聯。根據日本媒體報導，袁克勤今年1月已被中國以間諜罪為由判刑6年。 （圖取自袁克勤臉書）

2024/05/16 12:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕在北海道教育大學任教的中國籍教授袁克勤2019年5月返回中國奔喪後就失聯。根據日本《共同社》報導，消息人士透露，袁克勤已被中國依間諜罪判刑6年。

但日本《時事通信社》報導，聲援袁克勤的團體認為該判決是冤罪，要求中國政府儘速放人。消息人士指出，吉林省長春市中級法院是在今年1月作出上述判決，袁克勤已提出上訴。

袁克勤在2019年5月返回中國奔喪後在長春市失聯，2021年5月，遭中國當局依「長時間配合日本情報機構要求進行間諜活動」為名起訴。

之後袁克勤的長子袁成驥舉行記者會，表示父親袁克勤是一個認真而直率的人，不會做任何類似間諜的行為，並呼籲日本當局予以人道主義關注。但袁克勤是中國公民，日本政府透過外交方式介入困難重重。

袁克勤失聯後，他的同事和朋友組成了「拯救袁教授行動」並進行連署，與日本多所大學和國會議員一起為袁克勤提供支持。

日本立教大學美國外交史教授佐佐木卓也（Takuya Sasaki ）也是「拯救袁教授行動」成員的，他接受《朝日新聞》訪問表示，袁克勤在日本一橋大學攻讀學位時，反對1989年北京當局在天安門對學生的鎮壓，並在東京舉行了示威遊行，但之後他從未公開批評中國政府。

此外，在日本神戶學院大學任教的中國籍教授胡士云自2023年8月返回中國後也失聯，胡士云在日本的家人也無法和他取得聯繫，擔心他可能遭到中國當局拘押。

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