中籍女返鄉遭控「間諜」被消失 美國丈夫求助無門開募資

一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖中右）去（2023）年底從卡達杜哈（Doha）返鄉探親，卻遭以「向海外勢力洩漏國家機密」等間諜罪名拘留後消失，其美國籍丈夫倫特（Mark Lent，圖中左）向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。（圖擷取自Gofundme募資網站，家屬提供）

2024/02/16 16:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國籍陳姓女子去（2023）年底從卡達杜哈（Doha）返鄉探親，卻遭以「向海外勢力洩漏國家機密」等間諜罪名拘留後消失，其美國籍丈夫倫特（Mark Lent）向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。

據《衛報》報導，經倫特轉述，妻子艾蜜莉‧陳（Emily Chen）去年底從其居住地卡達杜哈搭乘飛機，降落南京祿口國際機場後傳訊向家人報平安後失聯。數天後，她的兒子收到一封來自山東省大連市國家安全局的信函，聲稱已依「向海外勢力洩漏國家機密」等罪嫌於12月30日拘留陳女。

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報導指出，大連官方拒絕回應相關提問，也並未提供陳女遭拘留的相關細節，但倫特表示，陳女與大連市唯一的關聯，即是在2023年1月至4月間，曾短暫為一間欲在大連設立據點的美國物流公司「安全港」（Safe Ports）進行行政管理工作，雖然「安全港」最後放棄在中國設立據點的計畫。

該公司創辦人兼總裁鄧肯（Lucy Duncan）受訪時表示，陳女的工作表現極佳，但她後來獲聘於一間法國能源公司外派卡達，完全不知道陳女為何會被中國官方拘留。

報導強調，目前中國官方並未提供任何消息證實陳女的罪嫌與「安全港」有關，然而「安全港」先前曾與美國國防部合作，如協助軍方將物資運入阿富汗等，這樣的關聯或許引起了中國官方的注意。

然而，陳女的丈夫倫特強調，「她絕對不會背叛自己的國家當間諜」。現在倫特正積極奔走籌措妻子的訴訟費，包括成立Gofundme募資頁等，也希望各界提供協助或妻子消息。不過當他向美國大使館求助時卻以「陳女非美國籍」為由遭到拒絕，就連倫特聘請中國律師試圖向官方取得陳女仍安好的相片都徒勞無功。對此，倫特悲觀表示，「得要有奇蹟發生才能得救」，他說，「我也沒有要幫她越獄，我連她被關在哪裡都不知道」。

據悉，雖然陳女遭控以中國原有的刑法法條，但中國去年擴大《反間諜法》修法，將間諜行為定義擴展至任何攸關國家安全的文件、檔案、材料或物品。對此，英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究所主任曾銳生（Steve Tsang）表示，中國模糊指控間諜的方式著實會令外界產生擔憂，無論是否公平，這也會令許多中國公民開始顧慮效力於外國企業的安全性。

陳女的丈夫倫特四處求助無門，只好發起Gofundme網路募資，他悲觀表示：「得要有奇蹟發生才能得救，我連她被關在哪裡都不知道。」（圖擷取自X網站，家屬提供）

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