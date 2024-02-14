挪威示警：中國間諜「遍布歐洲」構成安全威脅

挪威政府在最新的安全挑戰年度報告中示警，中國間諜「遍布歐洲」，北京情報網絡已對歐洲構成安全威脅，包括窺伺政治情報和產業間諜活動。（美聯社）

2024/02/14 23:36

〔編譯楊芙宜／台北報導〕挪威政府在最新的安全挑戰年度報告中示警，中國情報網絡已對歐洲構成安全威脅，包括窺伺政治情報和產業間諜活動，主要透過網路下手；中國情報部門的間諜「遍布歐洲」，透過一系列常用工具和數位基礎設施隱藏其活動軌跡，在歐洲各地運作。

這是繼德、英、荷等國之後，又一北大西洋公約組織（NATO）成員國對中國間諜行動使西方安全情勢面臨威脅，公開示警。

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《新聞週刊》（Newsweek）13日報導，挪威情報機構公布的最新年度報告指出，中國的間諜活動「包括政治情報和產業間諜，網路空間是其主要進出的主要通道」。

該報告指出，中國情報部門透過一系列常用工具和數位基礎設施隱藏其活動軌跡，在歐洲各地運作；他們不是單獨執行任務，而是得到「外交官、旅遊代表團、個人、企業和特殊利益團體」等行為者的協助。

報告說，中國這些情報部門也依賴與中國企業的密切關係，來展開運作；根據中國法律規定，所有中國公民和企業都必須在被其國家情報機關要求時，協助中國政府蒐集情報。

報告示警，西方正面臨比去年「更危險的安全情勢」，理由是中國、俄羅斯和伊朗支持的哈馬斯等激進組織對當前世界秩序構成了挑戰；這些國家的政府都有其「修正主義議程」，目的是削弱西方的影響力，以建立「不以民主和自由價值為主導的國際秩序」。

報告也指出，中國對俄羅斯在烏克蘭戰爭中的支持，雖然不是現成武器，卻提供對俄羅斯軍火工業有用的「機器、車輛、電子產品和零件」。

北約盟友荷蘭上週甫指控，中國政府支持的駭客去年入侵了荷蘭軍事網路。美國聯邦調查局（FBI）和司法部門1月才破獲了一起中國駭客對美國網路系統的滲透行動，中國駭客針對的目標是美國的通訊、能源、運輸和水處理系統等關鍵基礎設施。

美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭的情報首長也都警告，北京正展開大規模智慧財產竊盜，其規模之大前所未見。

此外，菲律賓資通訊技術部（DICT）表示，今年1月在中國運作的駭客試圖攻擊DICT電子郵件系統、國家海岸觀察中心（National Coast Watch Center）網站，以及菲律賓總統小馬可仕個人網站，但並未得逞，都以失敗收場。

更早前，德國聯邦憲法保護局（BfV）局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）去年2月曾表示，他擔擔中國正在擴大對柏林的間諜活動，德國對中國的經濟依賴可能會被北京用來施加政治影響。

英國近期除了國會研究人員因涉嫌為中國擔任間諜而被捕之外，英國政府去年9月曾表示，中國間諜正在對擔任敏感職務的英國官員實施「獵頭」作業，以便從這些人身上獲取機密和專業知識。

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