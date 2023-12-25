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2023全球最富裕國家排名出爐 台灣位列14

知名財經月刊《全球金融雜誌》近日公布「2023年全球最富裕國家」，台灣位列第14名。（法新社）

知名財經月刊《全球金融雜誌》近日公布「2023年全球最富裕國家」，台灣位列第14名。（法新社）

2023/12/25 00:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2023年將步入尾聲，知名財經月刊《全球金融雜誌》（Global Finance）近日公布「2023年全球最富裕國家」（World’s Richest Countries 2023）排名，台灣位列第14名，狠甩南韓、英國、日本、中國等國家。

《全球金融雜誌》指出，儘管前幾年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行，衝擊全球經濟，但有些國家並未受到太大影響，例如聖馬力諾、盧森堡、瑞士和新加坡等小國，主要得益於先進金融部門和稅收制度，吸引了大量外國投資挹注、專業人才和大量銀行存款；擁有豐富自然資源的卡達和阿拉伯聯合大公國也仍然位列富裕之國。

《全球金融雜誌》上週四（21日）公布「2023年全球最富裕國家」排名，全世界前10個最富有國家依序為愛爾蘭、盧森堡、新加坡、卡達、澳門特別行政區、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國和聖馬力諾。台灣則擠進世界前20名，位居第14名，人均GDP為7萬3344美元（約新台幣228萬）。前20名的國家，自第11名開始依序為汶萊、香港、丹麥、台灣、荷蘭、冰島、奧地利、安道爾、德國、和瑞典。

至於其他較知名的經濟體，如澳洲（第22名）、南韓（第30名）、英國（第31名）、日本（第38名）、俄羅斯（第60名）等全被台灣甩在後頭。中國則排在第77名，人均GDP為2萬3382美元（約新台幣72.7萬）。

知名財經月刊《全球金融雜誌》近日公布「2023年全球最富裕國家」，台灣位列第14名。示意圖，與本文無關。（圖翻攝自Global Finance官網）

知名財經月刊《全球金融雜誌》近日公布「2023年全球最富裕國家」，台灣位列第14名。示意圖，與本文無關。（圖翻攝自Global Finance官網）

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