哥哥被中國間諜吸收！比利時議員被迫辭軍購委員會主席

比利時國會議員史蒂芬·克雷爾曼因哥哥捲入共諜案，被迫辭去軍事採購委員會主席一職。（圖片擷自Ｘ）

2023/12/22 11:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕比利時前議員法蘭克·克雷爾曼（Frank Creyelman，下稱法蘭克）被中國間諜收買風波持續延燒，他現任國會議員的弟弟史蒂芬·克雷爾曼（Steven Creyelman，下稱史蒂芬）21日在外界壓力及政黨要求下，辭去國會軍事採購委員會主席職務。比利時國家安全局（VSSE）正對整起事件展開調查。

綜合媒體報導，雖然公開批評哥哥的行為「形同叛國」，並強調未受到哥哥影響，但史蒂芬終於在連日壓力下，辭去軍事採購委員會主席。

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上週由英國「金融時報」（Financial Times）、德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）和法國「世界報」（Le Monde）聯合發表的調查報告，揭露法蘭克至少在過去3年間，遭中國國安部門吸收，透過數百則簡訊接受中國間諜指示。

兩兄弟所屬極右翼政黨「弗拉芒利益黨」（Vlaams Belang）21日發布聲明，稱史蒂芬並未向黨中央完整交代與哥哥的接觸狀況，「在過去幾天的情緒影響下，史蒂芬嚴重判斷錯誤，未將此事告知黨中央」。

法蘭克15日已被「弗拉芒利益黨」開除黨籍，不過他目前仍是布魯塞爾北方小鎮麥克蘭（Mechelen）的地方議員。該黨強調：「本黨過去的紀錄清楚表明，我們不僅從未受到中國影響；相反，弗拉芒利益黨始終對中國持極端批評態度。」

法蘭克受中國情報官員指使，影響歐洲對於中國的討論，包括打壓香港民主、迫害新疆維吾爾人等議題；法蘭克並曾擾亂一場有關台灣的會議，每個案件透過加密貨幣收賄1萬歐元（約新台幣34萬元）。

最新公開的聊天紀錄顯示，法蘭克曾多次遊說弟弟史蒂芬參與間諜活動。另名「弗拉芒利益黨」國會議員帕斯（Barbara Pas）對此表示，要求史蒂芬去職是出於謹慎，「沒有任何證據表明史蒂芬犯下錯誤」。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）20日接受法語「晚訊報」（Le Soir）及荷語「標準報」（De Standaard）專訪，表示不能忽視外國勢力破壞歐洲團結，並稱中國是「有時頗具敵意」（sometimes very hostile）國家。

德克魯說：「不該輕忽外國勢力有多麼不喜歡我們的民主及團結。與俄羅斯不同，中國沒有對歐陸發動攻擊，但它有時仍是一個頗具敵意的國家，不該將此視為無足輕重。」

2022年爆發的「卡達門」（Qatargate）事件中，數名歐洲議會（European Parliament）議員涉嫌收受卡達賄賂，德克魯20日將本次事件稱為「中國門」（Chinagate）。德克魯強調：「比利時的民主正被出賣。中國試圖收買影響力，以破壞我們民主的穩定。」

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