吸引外國人赴中！ 中國宣布：實施出入境5項便利措施

為吸引外籍人士赴中，中國國家移民管理局今日宣布，即日起實施便利外籍人士入境的「5項措施」。（資料照，路透）

2024/01/11 17:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國受到國家政策整體轉變、經濟衰退等情況影響，不僅導致大量外資逐步從中國撤離，更讓許多中國人冒險偷渡移民海外。為吸引外籍人士赴中，中國國家移民管理局今日宣布，即日起實施便利外籍人士入境的「5項措施」，包含在中國9座機場直接過境且24小時內轉往他國者，可免辦查驗手續等政策。

綜合中媒報導，中國國新辦11日上午舉行記者會，並在期間宣布中國國家移民局的最新赴中政策。根據中國國家移民管理局負責官員表示，最新政策是為了進一步打通外籍人士赴中國經商、學習、旅遊的相關堵點（障礙），同時提供更好的服務、保障高水準對外開放，服務促進高品質發展。

請繼續往下閱讀...

報導指出，最新政策赴中政策共有5項措施，一是放寬來中外籍人員申辦口岸簽證條件；二是外籍人員在北京首都機場等樞紐空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續；三是在中外籍人員可就近辦理簽證延期換發補發；四是在中外籍人員需多次出入境可申辦再入境簽證；五是簡化在中外籍人員簽證證件申辦材料。

根據其中規定顯示，對急需前往中國從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬及處理私人事務等非外交、公務活動，來不及在境外辦妥簽證的外籍人員，可憑邀請函件等相關證明材料，向口岸（機場、港口、邊界）簽證機關申辦口岸簽證入境。

此外，在北京首都、北京大興、上海浦東、杭州蕭山、廈門高崎、廣州白雲、深圳寶安、成都天府、西安咸陽等9座國際機場，持24小時內國際聯程機票過境前往第三國或地區的出入境旅客，可免辦邊檢手續，直接免簽過境。

同時，短期赴中從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬、觀光旅遊及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，若有正當合理事由需繼續在中國停留者，可就近、就便向停留地的公安機關出入境管理機構，申請簽證延期換發補發。

規定也提到，外籍人員若因「正當合理事由」，需多次出入境中國，可憑邀請函件等相關證明材料，向公安機關出入境管理機構申請換發「多次入境有效簽證」。此外，外籍人員申辦簽證證件時，對於透過資訊共享可查詢到本人住宿登記記錄、企業營業執照等資料者，也可免查驗相關紙本證明材料。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法