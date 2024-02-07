楊恆均向台提供情報而被判死緩？ 恩師：嚴重政治迫害

澳洲籍華裔作家楊恆均2月5日因間諜罪遭中國法院判處死緩。根據判決書，楊恆均曾向台灣提供情報。曾擔任楊恆均導師的雪梨科技大學學者馮崇義痛批，「這是嚴重的政治迫害」。（路透資料照）

2024/02/07 11:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中國被扣押5年的澳洲籍華裔作家楊恆均，2月5日因間諜罪遭北京市第二中級人民法院判處死刑緩期執行，引發各界震驚。《大紀元時報》報導，根據判決書，楊恆均曾向台灣提供情報。曾擔任楊恆均導師的雪梨科技大學學者馮崇義痛批，「這是嚴重的政治迫害」。

針對這項判決，澳洲總理艾班尼斯2月6日表示，中國法庭將澳籍作家楊恆均以間諜罪名判處死緩，這令人「憤怒」，並承諾澳洲將繼續強力交涉，爭取楊恆均獲釋。

請繼續往下閱讀...

根據判決書，楊恆均曾向台灣提供情報。北京二中院裁定他從事間諜活動罪名成立，判處死刑，緩期2年執行。由於楊恆均被扣留期間發現腎臟有囊腫，目前仍未決定是否提出上訴。

馮崇義在社群平台X上發文表示：「這是嚴重的政治迫害。（根據判決書）他在1994年於香港工作期間給台灣情報部門提供情報。這是很荒謬的。其實他真正做的事情就是在網上寫文章宣揚民主自由、法治。若你犯了罪，你跑都來不及，你怎麼還回去（中國）？照理是應該上訴的，因為這是一例冤案，但是他現在身體很糟糕。我們期望他轉到監獄後，會有更大機會申請保外就醫。」

另根據《路透》報導，楊恆均在2011年寫給馮崇義的信中，承認他從1989年開始為中國國安部工作，擔任中國間諜持續大約10年，包括被派遣到香港和華盛頓，直到他2000年移民澳洲為止。

知名海外時事評論家蔡慎坤也質疑：「中國官方對楊恆均起訴的罪名是危害國家安全，其罪證據說是30多年前向台灣出賣了40份絕密文件和機密文件，此時的楊恆均不過是國安系統1個普通員工，他如何獲得所謂絕密文件？」

2019年1月，楊恆均和身為中國公民的妻子及孩子前往廣州，並在廣州機場遭到逮捕。中共外交部發言人稱，楊恆均涉嫌從事危害中國國家安全活動。他的妻子袁瑞娟也被限制出境。2020年10月7日，楊恆均被正式指控犯有「間諜罪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法