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被利用？ 遭控入侵荷蘭軍事網路 中使館急撇清

中國駐荷蘭大使館7日強調，反對任何形式的網路攻擊，也不允許任何國家或個人利用中國基礎設施從事非法活動。圖為中國駐荷蘭大使談踐（左）。（圖片擷自中國駐荷蘭大使館官網）

中國駐荷蘭大使館7日強調，反對任何形式的網路攻擊，也不允許任何國家或個人利用中國基礎設施從事非法活動。圖為中國駐荷蘭大使談踐（左）。（圖片擷自中國駐荷蘭大使館官網）

2024/02/07 13:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭情報機構6日指出，由中國支持的網路駭客組織去年曾入侵荷蘭軍事網路。對此中國駐荷蘭大使館7日回應，中國堅決反對任何形式的網路攻擊，也絕不允許任何國家或個人利用中國基礎設施從事非法活動。

據《路透》報導，荷蘭「軍事情報和安全局」（MIVD）與「情報與安全總局」（AIVD）共同指出，中國駭客在一個50人規模、用於非機密研究的武裝部隊網域中放置惡意軟體。兩局處認為，此事件應非獨立事件，而是中國針對荷蘭及其盟國展開廣泛間諜活動的一環。

這是荷蘭政府首度公開點出中國的網路間諜行動；無獨有偶，菲律賓政府5日才宣稱挫敗了來自中國的駭客攻擊。

中國駐荷蘭大使館發言人7日表示：「中國政府一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網路攻擊，不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施從事網路攻擊等非法活動......中方反對任何惡意揣測和無端指責，主張透過對話合作共同維護網路安全。」

荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）強調，將中國實施類似性質的間諜活動公諸於世，有助於國際社會提高對此類網路間諜行動的抵禦能力。

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