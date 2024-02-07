荷蘭情報局處公開指控 中國去年曾入侵荷軍事網路

荷蘭政府首度公開點出中國的網路間諜行動。（路透）

2024/02/07 09:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭情報機構6日指出，由中國支持的網路駭客組織於去年曾經入侵荷蘭軍事網路，此次也是荷蘭政府首度公開點出中國的網路間諜行動。

根據《路透》報導，荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）與情報與安全總局（AIVD）分別關注國外及荷蘭國內威脅，兩局處指出，中國駭客在一個50人規模、用於非機密研究的武裝部隊網域中放置惡意軟體，將自身行動軌跡隱藏於此。兩局處認為，此事件並非獨立事件，而是中國針對荷蘭及其盟國所進行的廣泛間諜活動之一。

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荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）指出，將中國實施類似性質的間諜活動公諸於世，有助於國際社會提高對此類網路間諜行動的防禦能力。針對荷蘭方面的指控，中國駐荷蘭大使館並沒有回應。

情報與安全總局去年4月曾在年度評估報告中表示，中國針對高科技公司及大學等機構的間諜行動，是對荷蘭的經濟安全所構成的最大威脅。艾司摩爾（ASML）便是間諜主要目標，艾司摩爾公司的主力產品是用於生產大規模積體電路的核心裝置曝光機，在世界同類產品中有90％的市佔率，是現代積體電路不可或缺的重要供應商，也因此成為中國駭客及間諜的主要目標。

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