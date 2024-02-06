讀賣︰日本外交電報遭中駭盜 美關切

日媒披露，日本外務省公務電報（公電）系統曾遭中國駭客攻擊，導致大量資訊外洩。美國已在2020年警告日方，並派高級官員到日本會談。（美聯社檔案照）

2024/02/06 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯楊芙宜／綜合報導〕日本政府機關的資安問題再次拉警報。日媒報導，日本外務省公務電報（公電）系統曾遭中國駭客攻擊，導致大量資訊外洩。美國已在二○二○年警告日方，並派高級官員到日本會談。對此，內閣官房長官林芳正五日以涉及資安問題拒絕回答，但他也表示，尚未確認外務省持有的秘密資訊外洩。

去年七月美國高層官員電郵疑遭中國駭客入侵，引起外界關注，《華盛頓郵報》追蹤此事後發現，美國國家安全局早在二○二○年已掌握中國駭客的入侵動向，其中更發現中國軍事駭客攻進日本最敏感的機密防衛網絡，並取得了「深入且持續性」權限。

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華府極為震驚，派遣國安局局長暨網戰司令部司令仲宗根與時任白宮副國家安全顧問博明立即趕赴東京，與日本防衛高層進行會談。當時日本外務省、防衛省、警察廳、公安調查廳及內閣情報調查室共五個政府單位，也一致同意檢查並改善，以提高系統的安全性。

《華郵》去年報導，美方以「堪稱是日本近代史最具破壞性的駭客攻擊」，警告日方中國入侵日本防衛網絡的嚴重性。《讀賣新聞》五日報導，日本除防衛網路遭入侵以外，外務省公電系統也遭中國駭客攻擊。

報導指出，外務省公務電報包含了日本外交官從外國政府獲得的極機密資訊，為了避免遭外部竊取，會使用封閉式網路「國際IPVPN」發送和接收，並使用特殊密碼。相關人士指出，美國已暗示日本，日本駐北京大使館與外務省等單位往來的電報，「已被中國當局廣泛讀取」。《讀賣》向管理公電的外務省情報通信課查證，但對方以涉及資安不予回答，並未證實此事。

中國駭客入侵小馬可仕網站未遂

另外，路透報導，菲律賓資通訊科技部（DICT）發言人巴瑞索五日向DWPM廣播電台表示，在中國運作的駭客一月試圖入侵總統小馬可仕的網站與政府機構包括DICT在內的電郵系統、以及海洋安全促進機構「全國海岸監視中心」網站，但所幸未成功，中國駭客並未得逞。

巴瑞索說，「我們不會將這事件歸咎於任何國家。但利用IP位址，我們精準確認它源自中國」，駭客經追蹤後被查出使用中國電信國企大廠「中國聯通」的服務，「我們呼籲中國政府予以協助，防止進一步攻擊」。

時值菲律賓與中國關係因南海爭端而緊張升溫之際，菲律賓目前正制訂一項五年期網路安全戰略，以提高本身網路防禦，打擊網攻和數位犯罪。菲律賓軍方去年已宣布將建立網戰司令部。

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