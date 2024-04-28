俄羅斯稱摧毀17架烏克蘭無人機 目標疑為能源儲藏設施

俄國國防部28日表示成功攔截17架烏克蘭無人機，目標疑為卡路加州油庫儲存設施，圖為烏軍發射無人機資料照。（法新社）

2024/04/28 18:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄國國防部28日表示，該國防空系統攔截17架烏克蘭無人機，其中3架烏克蘭無人機在莫斯科西南方卡路加州（Kaluga）被擊落，墜毀在當地一處油庫附近，未造成人員傷亡與財損。

綜合外媒報導，俄羅斯與烏克蘭近期針對彼此能源設施展開攻擊，俄羅斯國防部28日表示，一共摧毀17架烏克蘭無人機，並稱烏克蘭攻擊目標為卡路加州油庫儲存設施，其中有3架遭攔截後墜毀在設施附近，但沒有造成任何損傷。

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卡路加州州長沙普沙（Vladislav Shapsha）指出，「無人機攻擊並未造成人員傷亡與財損」，俄羅斯國防部另外提到，17架烏克蘭無人機中，除3架在卡路加州被攔截外，另有9架是在布良斯克（Bryansk）被摧毀，有2架在別爾哥羅德（Belgorod）遭攔截。

烏克蘭對於俄羅斯的指控維持以往，未發表任何評論。近期烏軍對俄羅斯發動一系列無人機攻擊，企圖破壞俄羅斯煉油廠，烏克蘭當地媒體報導透露，烏軍27日利用無人機成功襲擊俄羅斯西部一座煉油廠，造成廠區陷入火海。

不過，烏克蘭針對俄羅斯石油供應鏈的攻擊引起美方注意，美國3月曾警告烏克蘭停止襲擊俄羅斯煉油廠，避免全球油價上漲，美國國務卿布林肯亦於4月初重申，美國不支持也不允許烏克蘭在其領土之外發動攻擊。

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