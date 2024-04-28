馬尼拉38.8度高溫破紀錄 氣象機構：恐熱到5月中
2024/04/28 18:26
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓近期遭受熱浪侵襲，首都馬尼拉（Manila）今（28）日甚至出現了破紀錄的攝氏38.8度高溫，菲律賓氣象機構則警告，當前的酷熱天氣可能會持續至5月中旬。
《法新社》報導，據菲律賓當地氣象數據顯示，馬尼拉今日高溫飆到38.8度，刷新首都的歷史紀錄，而衡量體感溫度與濕度的「炎熱指數」（Heat index）更達到了45度。
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報導指出，3月到5月通常會是菲國最為炎熱乾燥的時期，而在聖嬰現象（El Nino）的影響之下，高溫又更進一步提升。
氣象預報員埃斯庫拉爾（Glaiza Escullar）對法新社表示：「全國各地，不只是馬尼拉都會區，預計到了5月的第二週，溫度會變得更高。直到5月份第二週之前，氣溫有可能會超越眼下測得的指數。」
菲律賓今年測得的最高溫為40.3度，出現在呂宋島北部丹轆省（Tarlac）的卡米林市（Camiling）。
去年全球氣溫創下歷史新高，聯合國世界氣象組織（WMO）週二表示，亞洲暖化速度特別快。而菲律賓是最容易受到氣候變遷影響的國家之一。