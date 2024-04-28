為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

馬尼拉38.8度高溫破紀錄 氣象機構：恐熱到5月中

馬尼拉今日出現了破紀錄的38.8度高溫，一名男子沖涼消暑。（法新社）

馬尼拉今日出現了破紀錄的38.8度高溫，一名男子沖涼消暑。（法新社）

2024/04/28 18:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓近期遭受熱浪侵襲，首都馬尼拉（Manila）今（28）日甚至出現了破紀錄的攝氏38.8度高溫，菲律賓氣象機構則警告，當前的酷熱天氣可能會持續至5月中旬。

《法新社》報導，據菲律賓當地氣象數據顯示，馬尼拉今日高溫飆到38.8度，刷新首都的歷史紀錄，而衡量體感溫度與濕度的「炎熱指數」（Heat index）更達到了45度。

報導指出，3月到5月通常會是菲國最為炎熱乾燥的時期，而在聖嬰現象（El Nino）的影響之下，高溫又更進一步提升。

氣象預報員埃斯庫拉爾（Glaiza Escullar）對法新社表示：「全國各地，不只是馬尼拉都會區，預計到了5月的第二週，溫度會變得更高。直到5月份第二週之前，氣溫有可能會超越眼下測得的指數。」

菲律賓今年測得的最高溫為40.3度，出現在呂宋島北部丹轆省（Tarlac）的卡米林市（Camiling）。

去年全球氣溫創下歷史新高，聯合國世界氣象組織（WMO）週二表示，亞洲暖化速度特別快。而菲律賓是最容易受到氣候變遷影響的國家之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
極度危險！曼谷極端高溫警報 體感溫度可能飆破攝氏52度
2024/04/25 00:25

極度危險！曼谷極端高溫警報 體感溫度可能飆破攝氏52度
熱到無法呼吸！聖嬰現象加劇 菲律賓體感高溫飆到48度
2024/04/25 16:02

熱到無法呼吸！聖嬰現象加劇 菲律賓體感高溫飆到48度

華南銀行領航會員尊榮禮遇 專屬稅務諮詢服務
極端高溫+「吉普尼」公車司機罷工 菲律賓4.7萬所學校停課
2024/04/28 15:49

極端高溫+「吉普尼」公車司機罷工 菲律賓4.7萬所學校停課
健康網》防曬陽傘還分色？ 隔絕紫外線「這顏色」最有效
2024/04/23 09:10

健康網》防曬陽傘還分色？ 隔絕紫外線「這顏色」最有效

葉總：打造冠軍球隊 先了解問題核心
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播