美國重挫中國「殭屍網路」 議員警告：網攻我基礎設施視同宣戰

「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（見圖）警告北京，網攻基礎設施視同宣戰。（美聯社檔案照）

2024/02/01 20:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國官員證實，聯邦調查局（FBI）協同多部門，挫敗了鎖定美國基礎設施的中國網攻行動，這些活動可能在未來的地緣政治 危機中用來對付美國。對此，美國國會議員正告北京，網攻基礎設施視同宣戰。

眾院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會1月31日舉辦聽證會，主題為「中共對美國國土與國安的網路威脅」，出席作證的FBI局長瑞伊（Christopher Wray）指出，中國資助的駭客已瞄準美國基礎設施，準備對美國公民造成實質上的傷害。

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瑞伊指出，中國是世界上最大的駭客活動國家，以多管齊下的方式，對美國國家安全和經濟安全構成這一世代的「決定性的威脅」。

他說：「中國的駭客正在美國的基礎設施上找準定位，準備一旦中國決定發動攻擊，就對美國公民和社區採取嚴重的破壞行動，並帶來現實世界的傷害。」

該委員會首席民主黨委員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi） 警告，如果中國膽敢啟動在美國網路中的惡意程序，美國方面可能將其視為宣戰。他說：「第一，如果啟動（惡意軟體），我們可以找出罪魁禍首。第二，這可能是一種戰爭行為，第三，我們將作出果斷回應。」

美國情報和司法部門最近挫敗了一起中國駭客對美國網路系統的滲透行動。根據美國司法部與聯邦調查局1月31日公佈的相關聲明，這些駭客來自一個中國政府支持的組織，在網路安全界被稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon）。

「伏特颱風」控制了美國數百個舊型網路路由器，並在其中植入惡意軟體，這能使中國方面隱藏網路活動軌跡，針對的目標是美國的通訊、能源、運輸和水處理系統等關鍵基礎設施。這行次動從數百個受感染的美國路由器組成的網路或「殭屍網路」（botnet）中，清除了惡意的中國軟體。

西方情報機構和科技企業微軟，去年5月發現「伏特颱風」蹤跡，表示此間諜活動也針對美國軍事實體。中國政府當時稱這些指控是集體虛假訊息。

中國外交部發言人汪文斌1日回應稱，中國堅決反對並依法打擊任何形式的網路攻擊，美方在缺乏有效證據的情況下妄下結論，對中國無端指責抹黑，極其不負責任，純屬混淆是非，中方對此堅決反對。

美國眾議院美中戰略競爭委員會1月31日召開「中共對美國國土與國安的網路威脅」聽證會，FBI局長瑞伊（見圖）出席作證。（法新社）

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