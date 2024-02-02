中國網攻美基礎設施「視同宣戰」

美國聯邦調查局局長瑞伊在國會聽證會上指出，中國資助的駭客已鎖定美國基礎設施，準備對美國公民造成實質傷害。（美聯社）

2024/02/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國官員證實，聯邦調查局（FBI）協同多個部門，挫敗鎖定美國基礎設施的中國網路攻擊行動，這些活動可能在未來的地緣政治危機中用來對付美國。美國會議員正告北京，網攻基礎設施視同宣戰。

FBI挫敗中國駭客行動

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」一月卅一日舉辦聽證會，主題為「中共對美國國土與國安的網路威脅」，出席作證的FBI局長瑞伊指出，中國是世界上最大的駭客活動國家，中國資助的駭客已瞄準美國基礎設施，準備對美國公民造成實質傷害。

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瑞伊指出，中國駭客以多管齊下的方式，對美國國家安全和經濟安全構成這一世代「決定性的威脅」，「中國的駭客正在美國的基礎設施上瞄準定位，準備一旦中國決定發動攻擊，就對美國公民和社區採取嚴重的破壞行動，並帶來現實世界的傷害。」

該委員會民主黨首席議員克利什納穆希警告，如果中國膽敢啟動在美國網路中的惡意程式，美方可能將其視為宣戰，「第一，如果啟動（惡意軟體），我們可以找出罪魁禍首；第二，這可能是一種戰爭行為；第三，我們將做出果斷回應」。

根據美國情報和司法部門挫敗中國駭客對美國網路系統的滲透行動所發佈的聲明，這些駭客來自一個中國政府支持的組織—「伏特颱風」（Volt Typhoon）。「伏特颱風」控制美國數百個舊型網路路由器，植入惡意軟體，隱藏駭客網路活動軌跡，鎖定目標是美國的通訊、能源、運輸和水處理系統等關鍵基礎設施。

去年五月，西方情報機構和科技企業「微軟」發現「伏特颱風」蹤跡，指稱此間諜活動也針對美國軍事實體。中國政府當時稱這些指控是虛假訊息。美國司法部負責國家安全部門的副部長紐威爾表示，這次行動阻斷數百個美國小型辦公室或家庭辦公室路由器，清除惡意的中國軟體，這些路由器是已遭入侵從事間諜活動的「殭屍網路」（botnet）的一部分。

中國外交部發言人汪文斌一日回應稱，中國堅決反對並依法打擊任何形式的網路攻擊，美方在缺乏有效證據的情況下，對中國無端指責抹黑，中方對此堅決反對。

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