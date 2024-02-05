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澳洲華裔作家楊恆均 遭中國判處死緩

澳洲華裔作家楊恆均，5日被中國法院判處死緩。圖為楊恆均和妻子合照。（美聯社）

澳洲華裔作家楊恆均，5日被中國法院判處死緩。圖為楊恆均和妻子合照。（美聯社）

2024/02/05 12:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在中國湖北出生的澳洲華裔作家楊恆均，長期以中國人的身份批判時政，2019年被指稱涉嫌進行「危害中國國家安全活動」，遭北京市國家安全局逮捕，北京法院今天（5日）上午判處死刑、緩期2年執行（死緩）。

《雪梨晨鋒報》報導，楊恆均因涉及國家安全和間諜等罪嫌，被中國關押4年多，但澳洲政府和家屬始終強烈否認這些指控，如今所判處的「死緩」，只要接下來2年沒有其他罪行，就能將死刑減為無期徒刑。

不過，這也代表57歲的楊恆均恐怕要在中國監獄度過餘生，除非他能夠透過中國不透明的司法系統上訴。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）得知消息後深感震驚，已讓下轄的外交貿易部祕書安思捷（Jan Adams）召見中國駐澳洲大使肖千。

黃英賢強調，澳洲政府不會放棄幫楊恆均追求正義，所有澳洲人都希望看到楊能夠和家人團聚。定居澳洲的中國學者馮崇義，痛斥中國政府對楊恆均進行令人髮指的政治迫害，馮崇義透露，楊恆均在被長年關押和酷刑後，身體健康遭受嚴重損害，中國應讓他保外就醫接受適當的治療。

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