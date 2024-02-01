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勇揭中國疫情！異議人士郭泉刑滿出獄 曝坐牢與聲援李文亮有關

中國異議人士郭泉入獄4年，於1月30日刑滿出獄。（擷取自X平台）

中國異議人士郭泉入獄4年，於1月30日刑滿出獄。（擷取自X平台）

2024/02/01 23:58

〔中央社〕中國異議人士郭泉入獄4年後，1月30日已刑滿出獄。他發文表示，自己入獄的原因，與聯繫國內外多名大學教授呼籲釋放李文亮醫生有很大的關係。李文亮當時向外示警COVID-19疫情，曾遭警方拘傳。

維權網1月31日刊發郭泉的文章，他除了告知外界已經刑滿出獄，也說明自己所了解的入獄原因，並表示入獄不久就得知李文亮病逝，當時很難過。

郭泉說，李文亮被拘傳（對未被羈押的嫌犯強制到案接受訊問的刑事措施）時，他曾聯繫國內外大學教授呼籲釋放李文亮；當時還有他在南京師範大學任教時的一位女學生，因此請他轉交人民幣3000元給李文亮，但這筆錢至今送不出去，現在他希望能聯繫上李文亮的家屬。

2020年2月7日，李文亮因染疫病逝，享年34歲。他曾在疫情爆發之初向外披露並示警，卻遭警方訓誡，官媒也斥責他造謠。李文亮的過世引發中國網友強烈反響，要求為他平反之聲不斷。事後，李文亮被官方評為「烈士」並追授「中國青年五四獎章」。

2020年初，美國之音中文網報導，前南京師範大學副教授、人權運動人士郭泉，因揭露COVID-19疫情內幕及持續為疫區人民發聲，被控涉嫌「煽動顛覆國家政權」遭羈押。

他的母親顧瀟當時說，郭泉這次被控「煽顛罪」，與他在網路發表500篇文章有關。當局認為，他這些半數內容和疫情有關的文章是「煽動民眾」。

郭泉2008年就因撰文批評當局及倡議民主被拘押，2009年10月，他被江蘇省宿遷中院以「顛覆罪」判處有期徒刑10年，2018年底刑滿釋放。2020年1月31日，他因關注武漢疫情再次被捕。

2021年2月，無國界記者組織表示，這一年來中國至少逮捕了10名揭露疫情的記者或評論者，其中就提到郭泉。

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