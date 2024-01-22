中國網紅擁1690萬粉絲 力挺網路箝制措施

北京政協委員、中國網紅李永樂21日表示，中國政府應加強對微博網紅「大V」的管理和教育。（圖片擷自李永樂微博）

2024/01/22 13:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北京政協委員、擁有逾1690萬粉絲的中國網紅李永樂21日表示，中國政府應加強對經過個人認證、擁有眾多粉絲的微博網紅「大V」，進行管理和教育，印證了中共當局持續以國家及公共安全等理由，深化思想箝制相關措施。

社群平台X帳號「李老師不是你老師」21日發文表示，北京市政協十四屆二次會議期間，本身就是著名「大V」的李永樂提案，希望政府對「大V」加強管理和教育。

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李永樂指出，中共當局應建立「大V」分層制度，對「大V」經常聯絡、引導「大V」們學習，幫助他們破圈（突破原有的同質圈子）互相認識，解決網路侵權問題。希望通過這些方式引導「大V」們多多發布正能量訊息。

李永樂頻道「李永樂老師」在中國知名影音平台西瓜視頻擁有超過1690萬粉絲，Youtube訂閱數則突破210萬。去年8月，李永樂透過短影音批評日本福島核電廠「含氚廢水」排海，稱此舉是「為省錢想出的餿主意」，遭轟太過「粉紅」；本次再發表爭議言論、擁護中共當局的箝制措施，引發關注。

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