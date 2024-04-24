英國數匹軍馬失控逃跑！「渾身是血」市中心狂奔釀5傷

英國今早有數匹軍馬因受驚嚇失控，於倫敦市中心狂奔6英里。（擷自「x」/@CensoredMen）

2024/04/24 20:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家軍馬今（24日）在進行晨間練習時突然受到驚嚇，開始在倫敦市中心失控狂奔，陸續撞上一輛雙層巴士、數輛小客車，造成5人受傷。目前馬匹已全被找回，相關事件將由倫敦市警方釐清。

綜合外媒報導，今日英國當地時間上午8點40分左右，這些馬匹在白廳皇家騎兵衛隊閱兵場進行晨練時受到驚嚇開始失控，其中一名士兵在馬匹撞上小客車後，被甩到一旁的道路上，目擊者表示「男子重重地摔在地板上，痛苦地尖叫，停放的汽車上到處都是血」。

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隨後馬匹陸續撞上雙層巴士、數輛小客車，共造成5人受傷，其中一匹馬也疑似在撞擊中受傷，胸部及腿部都有明顯血跡。據了解，這些馬匹共跑了6英里（約9.6公里），最終在倫敦萊姆豪斯（Limehouse）旁的高速公路被警方控制，並由陸軍送往獸醫院醫治。倫敦市警方表示，目前仍在釐清事件的經過。

???????????? 4 people have been taken to hospital after military horses bolt through London.



The horses became loose during a "routine exercise" an army spokesperson said.



pic.twitter.com/asKZ76z9iU — Censored Men （@CensoredMen） April 24, 2024

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