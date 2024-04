英國數匹軍馬失控逃跑！「渾身是血」市中心狂奔釀5傷

2024/04/24 20:29

〔即時新聞/綜合報導〕英國皇家軍馬今(24日)在進行晨間練習時突然受到驚嚇,開始在倫敦市中心失控狂奔,陸續撞上一輛雙層巴士、數輛小客車,造成5人受傷。目前馬匹已全被找回,相關事件將由倫敦市警方釐清。

綜合外媒報導,今日英國當地時間上午8點40分左右,這些馬匹在白廳皇家騎兵衛隊閱兵場進行晨練時受到驚嚇開始失控,其中一名士兵在馬匹撞上小客車後,被甩到一旁的道路上,目擊者表示「男子重重地摔在地板上,痛苦地尖叫,停放的汽車上到處都是血」。

隨後馬匹陸續撞上雙層巴士、數輛小客車,共造成5人受傷,其中一匹馬也疑似在撞擊中受傷,胸部及腿部都有明顯血跡。據了解,這些馬匹共跑了6英里(約9.6公里),最終在倫敦萊姆豪斯(Limehouse)旁的高速公路被警方控制,並由陸軍送往獸醫院醫治。倫敦市警方表示,目前仍在釐清事件的經過。

