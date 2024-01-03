日航班機降落撞擊 海保機5死1重傷

海上保安廳的飛機遭日本航空班機撞擊，5死1㑥。（取自產經新聞）

2024/01/03 05:30

〔駐日特派員林翠儀、記者丁奕／綜合報導〕日本航空（JAL）的一架國內班機，當地時間二日傍晚五點四十七分降落東京羽田機場時，與海上保安廳的飛機發生撞擊起火，機上三六七名乘客及十二名機組人員共三七九人，至少十七人受傷，所幸無人喪生，但海保飛機上的六名人員僅有駕駛員逃出，其他五人不幸喪生。

據稱機場當局初步判定肇事原因，為客機起落架故障，以機腹著陸卻失控偏離跑道，因此撞上海保飛機造成事故。

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日航班機17傷 379人全數逃出

日本放送協會（NHK）報導，這架日航編號五一六班機下午四點從北海道新千歲機場起飛，預定五點四十分降落羽田機場，但飛機降落Ｃ跑道後，卻與海保MA722飛機發生撞擊，機翼部分立即起火，火勢極為猛烈，機艙內濃煙密佈。飛機停定後，機組人員隨即引導乘客逃生，所幸所有乘客均平安逃生。

據報導，羽田機場出動上百輛消防車灌救，四條跑道也暫時關閉。事發當時，長榮航空松山─羽田BR190航班已起飛，後續轉降大阪關西機場；華航松山往返羽田航班也因此延誤。

海保飛機為羽田航空基地所屬的MA722固定翼飛機，當時正準備飛往新潟機場，為甫於一日發生強震的能登半島運送救援物資。機上六名海保人員僅有駕駛員及時逃生，但身受重傷，其他五人不幸罹難。

日本航空一架國內班機昨傍晚降落東京羽田機場時，撞擊海上保安廳的飛機起火，火勢極為猛烈。（歐新社）

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