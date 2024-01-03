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脫困後聽到爆炸巨響 日航乘客：能成功逃生是個奇蹟

日航516班機全員成功逃生，一名在機上的28歲乘客表示，能成功逃生是個奇蹟。（法新社）

日航516班機全員成功逃生，一名在機上的28歲乘客表示，能成功逃生是個奇蹟。（法新社）

2024/01/03 07:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516客機在當地時間2日傍晚5點47分降落羽田機場時，與海上保安廳飛機擦撞起火，日航機上379人全數逃離，但海保飛機上6人僅有機長逃出，其餘5人不幸罹難。當時在鄰近飛機上的旅客表示聽到清楚的爆炸聲響，一名在機上的28歲乘客則說，能成功逃生是個奇蹟。

綜合外媒報導，機上一名59歲乘客在逃生後受訪指出，最初在降落時他並沒有感覺到任何異常，不過當他看到引擎起火時就察覺到異樣，隨後空服員呼籲大家保持冷靜，表示飛機可能發生擦撞事故，現在必須馬上撤離，空服員指示乘客陸續下機。

該乘客表示，雖然當下有聞到煙味，但乘客們並沒有太過驚慌，他也說：「既然我們已經降落了，我就想說飛機現在可能不會爆炸，只要大家有秩序地下飛機應該就沒問題。」

另外一名28歲乘客澤田翼則是心有餘悸，他在下飛機大概10分鐘之後聽到一聲爆炸聲響，「我只能說這是個奇蹟，如果我們再晚一點下機可能就會死了」。

在事故發生當下，來自法國的馬斯特雷（Guy Maestre）正坐在附近一架飛機的靠窗座位，他表示當時突然聽到一聲巨響，往窗外看去，看到跑道上有巨大的火勢，隨後便看到消防車經過跑道。

當時在石井薰入境大廳外等待29歲的女兒和她男友，她起初以為女兒遲遲未抵達是因為班機延誤，直到女兒打電話給她告知飛機起火消息，才知道女兒遇上事故，不過女兒向她報平安，表示目前已從機上逃生滑梯逃出，石井薰說，女兒沒事真的鬆了一口氣。

英國航空諮詢機構「Ascend by Cirium」安全總監海斯（Paul Hayes）指出，安全機構多年來持續示警，表示在飛機疏散期間蒐集手提行李存在風險，而此次逃生的乘客似乎都沒有攜帶手提行李。海斯表示：「機組人員一定做得非常好，所有乘客都成功逃生了，真是個奇蹟。」

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