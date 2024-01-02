第一視角曝驚險當下！日航乘客憶「最漫長5分鐘」：以為要死了......

日航516客機乘客拍下窗外起火泛橘光的第一視角，還能看到機艙密布濃煙。（圖翻攝自X平台）

2024/01/02 23:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空一架編號516的客機今天傍晚5點47分（台灣時間下午4點47分）降落羽田機場時，與海上保安廳的飛機發生擦撞起火，不少事發班機乘客曝光的第一視角在網上瘋傳，引發熱議。其中有一名女乘客心有餘悸表示，飛機起火後到她順利從機艙脫逃花了5分多鐘，但這是她人生中所經歷「最漫長的5分鐘」！

綜合媒體報導，日航客機在羽田機場跑道上與海上保安廳飛機擦撞釀祝融，機上367名乘客及12名機組人員共379人均已逃出，無人死亡；海保機則確認5死，1人重傷搶救中。脫困乘客事後曝光機上第一視角，包括窗外起火泛火光、機艙內濃煙密布、乘客驚慌遮摀口鼻等畫面，掀起外界熱議。

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一名乘客透露，飛機外側起火之後，機艙內部溫度迅速升高並竄出濃煙，不少人相當慌張，高喊「快讓我們出去」，機上女空服員見狀高聲吼叫，要大家趕快坐好等待逃生指示，之後在機組人員指揮下，全員順利脫困，不少乘客死裡逃生後忍不住放聲痛哭。另一名搭乘事發班機的乘客在X平台（前身推特）驚呼：「我認真以為我要死了......」。

此外，一名坐在事發客機窗邊坐位的女乘客接受日媒採訪時表示，飛機降落過程中，突然明顯感覺撞到東西，接著似乎有一股力量將機身推了起來，隨後她就從窗外看到火光，並聽到機組人員指示乘客壓低身體並摀住口鼻。該名女乘客語帶顫抖回憶道，當時明明都看到飛機起火了，但無法立即逃生，雖然只過了5分多鐘就逃離機艙，但那個等待的過程卻感覺是「此生最漫長」！

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