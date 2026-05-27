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    首頁 > 生活

    「陳美琪」找到了50萬獎金有給嗎？ 飼主發聲喊：要開始吃土了

    2026/05/27 20:38 記者黃淑莉／雲林報導
    「陳美琪」找到了，陳姓飼主趕到現場激動抱著愛犬。（資料照）

    「陳美琪」找到了，陳姓飼主趕到現場激動抱著愛犬。（資料照）

    家住桃園的陳小姐飼養12年米克斯愛犬「陳美琪」，5月24日在雲林二崙公婆住家走失，她PO文懸賞50萬元協尋，消息曝光，在雲林掀起尋找美琪行動，26日在離住家800公尺一處民宅找到。外界關心50萬獎金後續，陳小姐今（28）日在Threads發文說，「避免法律爭議，不提供詳細獎金細節，總之會履行承諾，總之之後要開始吃土了」。

    陳小姐懸賞50萬元尋狗的消息在各大社群引起熱議及分享，除了她與家人2天開車北到彰化、南到雲林與嘉義交界尋找「美琪」，不少雲林人也相揪尋狗，最後住在離公婆家僅800公尺的65歲廖姓阿伯在住家院子陰涼處發現，陳小姐與先生趕到現場，確定是「美琪」，激動抱起牠熱淚盈眶。

    廖姓阿伯聽到記者詢問，飼主協尋獎金有50萬元，阿伯說，「要跟人家拿50萬元太誇張，而且還是隔壁鄰居」，外界也關注後續獎金到底給多少？

    沉默1天，陳姓飼主今天在Threads發文說，接下來她會安安靜靜，不再發文或回應，只會繼續轉發其他需要找尋的動物貼文，謠言說她是很有錢，或是為了騙錢、騙流量、為了賣東西，都不是真的，她是一個普通人，只是願意傾盡所有來換回寶貝，避免法律爭議，不提供後續詳細獎金細節，總之會履行承諾，尋獲者人真的很善良，請不要打擾他們，之後她就要開始吃土了。

    陳姓飼主在Threads發文說，不會提供後續獎金細節，之後她就要開始吃土了。（擷取自Threads）

    陳姓飼主在Threads發文說，不會提供後續獎金細節，之後她就要開始吃土了。（擷取自Threads）

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