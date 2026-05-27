桃園之光 135校、1810學生競賽表現優異獲表揚

「115年度桃園之光表揚大會」，在國立體育大學綜合體育館舉行，市長張善政與受表揚學生合影。（記者謝武雄攝）

「115年度桃園之光表揚大會」今天在國立體育大學綜合體育館舉行，115年度共有135所學校、1810名學生獲得表揚，其中，龍潭高中謝東君於全國馬術錦標賽積分第四站奪冠；永平工商表藝科劉芸菲等5位學生克服族語發音與文化理解挑戰，於舞台劇競賽奪得特優；仁和國中呂昀佳等3位學生則以低碳飲食結合AI技術生成菜單勇奪金牌。

文山國小在113學年度全國學生音樂比賽直笛合奏國小團體組特優，孩子們展現精準指法與清亮圓潤音色，表現出極佳的團體默契，各聲部層次分明、和諧共鳴，完美詮釋了樂曲的張力與情感，榮獲全國團體組特優。

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普仁國小於113學年度全國學生舞蹈比賽，榮獲北區國小B團體甲組兒童舞蹈特優，孩子們在舞台上從優美的肢體伸展到充滿張力的隊形變換，每一個動作都精準契合著旋律的起伏，過程中依然保有純真自信的笑容，將舞蹈的意境詮釋得淋漓盡致，完全擄獲在場評審老師的青睞。

桃園市長張善政致詞時說，今年受獎人數較去年顯著成長，充分見證桃園推動多元適性教育的豐碩成果，也感謝各校校長與師長的用心栽培，也期勉獲獎同學持續精進、勇敢超越自我，在各自的專長領域持續發光發熱。

「115年度桃園之光表揚大會」，在國立體育大學綜合體育館舉行，市長張善政與受表揚學生合影。（記者謝武雄攝）

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