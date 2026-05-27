走出大罷免低谷！賴清德5月民調現黃金交叉 滿意度成功逆轉

總統賴清德。（資料照）

資深媒體人黃暐瀚今天（27日）在社群分享最新國政民調，結果顯示總統賴清德的滿意度從去年6月開始算起，尤其是大罷免結束後雖經歷一段低潮，但近一年時間逐步上升，到現在終於出現「黃金交叉」，執政滿意度首次超越不滿意度！

根據《美麗島電子報》今公布的5月國政民調，賴清德的執政滿意度為45.7%，較上月（44.5%）上升1.2個百分點；不滿意度為44.9%，較上月（47.5%）下降2.6個百分點。而且這是賴總統自2025年6月以來，首次出現執政滿意度首次超越不滿意度的黃金交叉，黃暐瀚表示，這又回到了去年大罷免前的狀態。

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從黃暐瀚分享的折線圖可以看到，賴清德的執政滿意度在去年3月曾達到55.6%高點，當時不滿意度為40.6%。大罷免期間明顯受到重挫，去年6月其民調首次出現「死亡交叉」（滿意度44.7%、不滿意度46.8%），8月份更是跌入執政以來的最低谷，不滿意度飆升至60.5%，滿意度崩跌至31.0%。

但後續賴清德民調開始呈現「不滿意度漸落、滿意度緩升」的爬坡趨勢，進入2026年後，不滿意度從年初的52.2%逐漸收斂，直到今年5月（44.9%），終於落回去年6月大罷免爆發前的水平（當時為46.8%），也讓滿意度成功重回領先位置。

此外，黃暐瀚也分享《震傳媒》公布的最新民調，賴清德的施政滿意度為47.7%，較上月（45.3%）增加2.4個百分點；不滿意度為40.0%，較上月（43.8%）下降3.8個百分點。

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