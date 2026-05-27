為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    冰棒包裝見「簡體字」！品牌千金澄清留言寫「大陸」 網友又怒了

    2026/05/27 16:00 即時新聞／綜合報導
    林暄穎澄清，這支商品完整包裝就是印有2種字體。（圖擷取自林暄穎Threads留言）

    林暄穎澄清，這支商品完整包裝就是印有2種字體。（圖擷取自林暄穎Threads留言）

    1名網友近日購買知名食品品牌「雅方」冰棒，轉到後方檢視熱量等營養標示時，意外發現寫有簡體字，讓她相當錯愕。她將照片PO網後引起討論，雅方董事長女兒林暄穎則在下方留言澄清，此舉是為了外銷出口務實考量，因此印了2種字體，不過她在留言中因將中國稱呼為「大陸」，再次掀起一票網友不滿。

    「雅方」深耕市場多年，近來董事長林明正的正妹女兒林暄穎透過社群操作，成功讓品牌再度翻紅，吸引不少年輕族群關注。

    昨日1名網友在Threads發文指出，本來想說雅方的冰棒蠻好吃的，沒想到她好奇轉到背面看熱量，赫然發現成分表及營養標示竟是繁體、簡體字混雜，她也不滿表示：「大錯愕，為什麼是殘體字啊……包裝同時有繁體跟簡體的成份表，反正我心裡覺得怪怪的，下次還是乖乖買義美就好。」

    原PO發文沒多久就引起討論，也迅速釣出林暄穎澄清，她表示，這支商品完整包裝就是長這樣，因為該冰品先前有銷往「大陸」，有時會接到購買該產品的客戶陳情，表示還要一支一支貼標，冰容易融化，「所以我們就印2種字體，並不是只有簡體字，請看清楚不要弄錯了哦！」她也強調：「我們的產品是出口到大陸，而不是從那邊進口過來的 ，這樣對品質是不會有任何影響的。」

    不料，不少網友看到「關鍵字」後，不滿地在留言下方回覆：「不好意思請問大陸是哪邊？」、「大陸是歐亞大陸還是美洲大陸？」、「台灣就是用繁體字啊，而且大陸是什麼鬼啊？是中國好嗎？」原PO也回應：「謝謝您的回覆，但那邊叫做中國。」

    不過也有網友緩頰：「身為反共老阿姨，我覺得大家真的反應過度了！會同時用繁體跟簡體，不就正代表兩邊不同國嗎！」、「留言在那邊吵大陸的是不是人生很無聊」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播