冰棒包裝見「簡體字」！品牌千金澄清留言寫「大陸」 網友又怒了

林暄穎澄清，這支商品完整包裝就是印有2種字體。（圖擷取自林暄穎Threads留言）

1名網友近日購買知名食品品牌「雅方」冰棒，轉到後方檢視熱量等營養標示時，意外發現寫有簡體字，讓她相當錯愕。她將照片PO網後引起討論，雅方董事長女兒林暄穎則在下方留言澄清，此舉是為了外銷出口務實考量，因此印了2種字體，不過她在留言中因將中國稱呼為「大陸」，再次掀起一票網友不滿。

「雅方」深耕市場多年，近來董事長林明正的正妹女兒林暄穎透過社群操作，成功讓品牌再度翻紅，吸引不少年輕族群關注。

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昨日1名網友在Threads發文指出，本來想說雅方的冰棒蠻好吃的，沒想到她好奇轉到背面看熱量，赫然發現成分表及營養標示竟是繁體、簡體字混雜，她也不滿表示：「大錯愕，為什麼是殘體字啊……包裝同時有繁體跟簡體的成份表，反正我心裡覺得怪怪的，下次還是乖乖買義美就好。」

原PO發文沒多久就引起討論，也迅速釣出林暄穎澄清，她表示，這支商品完整包裝就是長這樣，因為該冰品先前有銷往「大陸」，有時會接到購買該產品的客戶陳情，表示還要一支一支貼標，冰容易融化，「所以我們就印2種字體，並不是只有簡體字，請看清楚不要弄錯了哦！」她也強調：「我們的產品是出口到大陸，而不是從那邊進口過來的 ，這樣對品質是不會有任何影響的。」

不料，不少網友看到「關鍵字」後，不滿地在留言下方回覆：「不好意思請問大陸是哪邊？」、「大陸是歐亞大陸還是美洲大陸？」、「台灣就是用繁體字啊，而且大陸是什麼鬼啊？是中國好嗎？」原PO也回應：「謝謝您的回覆，但那邊叫做中國。」

不過也有網友緩頰：「身為反共老阿姨，我覺得大家真的反應過度了！會同時用繁體跟簡體，不就正代表兩邊不同國嗎！」、「留言在那邊吵大陸的是不是人生很無聊」。

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