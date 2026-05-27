北北基高溫全破5月紀錄！鄭明典直呼少見 恐還要再熱30多小時

台北測站飆出38.3度打破設站130年來的5月最高溫紀錄，基隆、新北也都觀測到破紀錄高溫，鄭明典直呼，5月少見的高溫。（資料照）

今（27日）北台灣紫爆高溫，台北測站飆出38.3度打破設站130年來的5月最高溫紀錄，基隆、新北也都觀測到破紀錄高溫，前氣象局（署）長鄭明典直呼，5月少見的高溫。

根據中央氣象署觀測顯示，截至今下午4點30分，全台最高溫出現在台南玉井的39.8度，新北新店的屈尺側站39.6度、台南北寮39.1度、新北雙溪39.0度。

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不過北台灣則飆出多個破紀錄高溫，台北測站下午2點53分觀測到38.3度高溫，打破台北測站設站130年來的5月最高溫紀錄，原紀錄為2018年、2021年的38.2度；基隆氣象站也出現站史80年來5月最高溫紀錄，在下午3點52分觀測到37.6度，已打破站史2007年5月37.3度高溫紀錄。

遷站的新北測站在下午2點35分37.8度也破5月紀錄，原址板橋站的5月高溫紀錄為2003年的37.6度。

前氣象局（署）長鄭明典在臉書直呼，5月少見的高溫，室外的熱風很不舒服，直言應該有不少測站創高溫紀錄，同時示警盛夏很可能出現更高的溫度。

這樣的高溫狀況還要持續一段時間，「台灣颱風論壇─天氣特急」在threads指出，今是熱浪狀況最惡化的一天，但高溫狀況還要持續30幾個小時，請民眾注意高溫熱傷害。

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