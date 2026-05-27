為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北北基高溫全破5月紀錄！鄭明典直呼少見 恐還要再熱30多小時

    2026/05/27 16:52 即時新聞／綜合報導
    台北測站飆出38.3度打破設站130年來的5月最高溫紀錄，基隆、新北也都觀測到破紀錄高溫，鄭明典直呼，5月少見的高溫。（資料照）

    台北測站飆出38.3度打破設站130年來的5月最高溫紀錄，基隆、新北也都觀測到破紀錄高溫，鄭明典直呼，5月少見的高溫。（資料照）

    今（27日）北台灣紫爆高溫，台北測站飆出38.3度打破設站130年來的5月最高溫紀錄，基隆、新北也都觀測到破紀錄高溫，前氣象局（署）長鄭明典直呼，5月少見的高溫。

    根據中央氣象署觀測顯示，截至今下午4點30分，全台最高溫出現在台南玉井的39.8度，新北新店的屈尺側站39.6度、台南北寮39.1度、新北雙溪39.0度。

    不過北台灣則飆出多個破紀錄高溫，台北測站下午2點53分觀測到38.3度高溫，打破台北測站設站130年來的5月最高溫紀錄，原紀錄為2018年、2021年的38.2度；基隆氣象站也出現站史80年來5月最高溫紀錄，在下午3點52分觀測到37.6度，已打破站史2007年5月37.3度高溫紀錄。

    遷站的新北測站在下午2點35分37.8度也破5月紀錄，原址板橋站的5月高溫紀錄為2003年的37.6度。

    前氣象局（署）長鄭明典在臉書直呼，5月少見的高溫，室外的熱風很不舒服，直言應該有不少測站創高溫紀錄，同時示警盛夏很可能出現更高的溫度。

    這樣的高溫狀況還要持續一段時間，「台灣颱風論壇─天氣特急」在threads指出，今是熱浪狀況最惡化的一天，但高溫狀況還要持續30幾個小時，請民眾注意高溫熱傷害。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播