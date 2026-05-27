為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭旭岑收錢沒入帳？台商捐款隔年馬英九親自感謝、互贈禮物合影

    2026/05/27 17:12 記者劉宛琳／台北報導
    前總統馬英九2024年2月和台商韓螢煥合照，2人還互贈禮物。（讀者提供）

    前總統馬英九2024年2月和台商韓螢煥合照，2人還互贈禮物。（讀者提供）

    馬辦家變延燒，前國安會秘書長金溥聰週一召開記者會，公開前馬英九基金會執行長蕭旭岑2023年10月與廈門台商協會韓螢煥「手拿一大疊鈔票」的合照，指蕭收錢但沒入帳，但蕭稱都有報告前總統馬英九。而現在爆出馬英九2024年2月和韓螢煥的合照，2人還互贈禮物。

    根據該照片背景，是在蕭旭岑2023年接受韓螢煥捐款後，2024年2月14日，馬英九在福容飯店舉辦台商春節餐會，親自感謝韓螢煥的捐款，2人並互贈禮物留下合照。

    不過，就在隔1個月，也就是2024年3月蕭旭岑與王光慈向馬英九報告，有部分捐款人要捐給馬英九個人，並報告金額數字，表示對方不想要讓人知道他捐錢，因此不用拿收據，請示馬英九如何處理，馬英九則裁示留下公用。

    但今天金溥聰受訪質疑，馬英九明明知道不必入帳還同意，「你覺得馬先生會做這種事嗎？」痛批蕭旭岑、王光慈以馬忘記了來作為理由，公用的錢要入帳，蕭旭岑說對方不想讓別人知道他捐錢，那可以用無名氏入帳，一定要入帳才能公款公用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播