尹乃菁請辭文傳會主委 張育萌酸：豐功偉業是害李乾龍被傳喚

國民黨文傳會主委尹乃菁，今在中常會後受訪。（記者田裕華攝）

國民黨文傳會主委尹乃菁今（27日）證實已向國民黨主席鄭麗文請辭，不過還沒找到接替人選，目前她請辭待命。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌大酸，尹乃菁上任才兩個月，豐功偉業就是害李乾龍被傳喚，讓新北檢黑金組出手偵辦。

張育萌在臉書發文表示，尹乃菁3月18日才接任文傳會主委，5月12日就向鄭麗文請辭，從上任到請辭不到短短兩個月，但黨中央還找不到替代人選，所以尹乃菁現在還在「請辭待命」狀態。

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張育萌指出，尹乃菁請辭的理由是「個人健康因素」，但《鏡報》報導，黨內人士指控，尹乃菁「罵人不帶髒字」技巧高超，讓所有文傳會黨工壓力山大，有黨工爆料，乃菁會直接斥責下屬「廢物」，還有黨工因此請假。此外，尹乃菁是鄭麗文欽點，常跨出文傳會職責，內部人士諷刺「應該比較適合當秘書長」。

張育萌說，尹乃菁在任這兩個月，最有名的戰役，就是亂爆料「李乾龍被裝追蹤器」，害這位七旬老翁被新北檢傳喚。不僅如此，尹乃菁還加碼說收到恐嚇信，鬼扯說像「水門案」，事後又堅持不道歉，還批評大家「一點幽默感都沒有」。

張育萌還說，上個月底尹乃菁上王偉忠的節目，就直接說在野黨應該要「土匪」的精神攻擊。他大酸，但這兩個月看下來，尹乃菁的「土匪精神」，確實是到處點火、放火，只是火烤的都是自己人。

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