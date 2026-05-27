為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    逃離中國失敗三次！68歲董廣平成功出逃 曾游向台灣求自由

    2026/05/27 14:23 即時新聞／綜合報導
    中國異見人士董廣平三度逃離中國未果，右圖為他2019年試圖游泳來台灣向友人報平安的自拍照。（本報合成，擷取自X）

    中國異見人士董廣平三度逃離中國未果，右圖為他2019年試圖游泳來台灣向友人報平安的自拍照。（本報合成，擷取自X）

    中國知名異見人士、現年68歲的董廣平，過去曾多次嘗試逃離中國。他曾逃至泰國和越南，甚至嘗試游泳前往台灣，但每次都被送回中國。近日他再度展開逃亡，乘坐橡皮艇透過海路逃離中國，並於25日順利抵達南韓，隨後被當地警方逮捕。

    根據《紐約時報》報導，南韓西部沿海的泰安郡海警官員昨（26日）證實，當地漁民25日晚間發現一艘橡皮艇，上面載有一名涉嫌違反移民法的中國籍男子，其姓氏與出生年份皆與董廣平完全吻合，目前已遭南韓當局拘留調查。

    董廣平的密友、旅加華裔活動人士盛雪（本名臧錫紅）證實，董廣平在順利抵達韓國後，曾用未知號碼緊急向她撥打三次電話求救。當盛雪與南韓海警官員取得聯繫時，官方確認董廣平已被拘留，盛雪隨即向韓方嚴正表明，董廣平是一名長期遭受政治迫害的維權人士。據悉，加拿大的全球事務部與駐首爾大使館目前對此尚未做出正式回應，但董廣平在南韓的代表律師金柱光已介入此案。

    董廣平的友人紛紛期盼，南韓政府能比照先前另一位中國異見人士「權平」的偷渡前例，在服刑數月後允許其前往第三國，協助董廣平前往十年前就已批准他定居的加拿大與妻女團聚。

    董廣平生於1958年的鄭州高官家庭，1999年因連署紀念六四天安門事件而遭開除警籍，並被控「煽動顛覆國家政權罪」入獄三年。2014年他再度因紀念六四遭關押，隔年獲釋後他攜家帶眷逃往泰國並取得聯合國難民身分。不料，就在飛往加拿大的前夕，泰國政府竟與北京合作將其強制遣返，隨後他又被判刑三年。

    董廣平在2019年出獄後仍不放棄追求自由，同年12 月他擺脫中共警方監視前往東南沿海，獨自一人游向由台灣金門，在冰冷的海上奮力漂浮了8個小時，期間甚至曾絕望地打電話給盛雪大喊「救我！」但最終體力不支被中國漁民救起再次落網。2020年他再度潛逃至越南隱姓埋名生活兩年，卻在2022年遭越南當局逮捕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播