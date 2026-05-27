阿忠布袋戲成絕響！阿忠師驚傳過世享年50歲 徒弟證實了

曾紅遍全台大街小巷、登上各大綜藝節目的阿忠布袋戲團長「阿忠師」（圖左），近日驚傳已經離世，享年50歲。（圖擷取自阿忠師臉書）

曾紅遍全台大街小巷、登上各大綜藝節目的阿忠布袋戲團長「阿忠師」，近日驚傳已經離世，享年50歲。他的徒弟近日在社群平台發文證實此事，並表示阿忠師已於去年離世「先師在去年初快樂的到另外一個世界演布袋戲了」。

近期有網友貼出阿忠師的「小雞被人雞拔毛」經典演出橋段，沒想到引來阿忠師徒弟留言，表示師傅已於2025年因病過世，噩耗一出，令不少網友震驚。

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這名徒弟昨（26）日也在Threads上發文表示：「先師在去年初快樂的到另外一個世界演布袋戲了！」他表示，謝謝大家還沒有忘記數十年前，阿忠布袋戲帶給大家的快樂還有歡笑，「未來我會努力精進，期望再現先師的風華！再請大家期待。」

「阿忠布袋戲」由靈魂人物「阿忠師」陳漢忠創立，90年代末至2000年代靠著極具本土特色、充滿黑色幽默與政治諷刺的風格在台灣爆紅。其風格顛覆傳統古典戲碼，將布袋戲偶帶入PUB、校園與街頭，並融入時事、諧音哏、流行音樂，甚至前衛裝扮的戲偶，深受年輕族群及綜藝節目喜愛，更一路從廟口野台旋風席捲各大綜藝節目。

不過，近年傳出阿忠師因糖尿病與中度聽障等身體健康因素，演出場次曾一度大幅銳減。但他並未放棄，選擇在桃園整裝再出發，持續以樂觀豁達的態度接演教學與民間活動，甚至將布袋戲推廣至國際街頭演出。沒想到，近日卻傳出他已經病逝的噩耗，令不少粉絲聞訊相當不捨。

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