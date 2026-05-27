台北飆38.2℃平5月最高溫！ 盆地紫爆高溫如火爐

雙北地區多地出現38度以上高溫，台北盆地與周邊地區呈現大片紫爆高溫區。（圖擷自中央氣象署）

今（27日）持續受太平洋高壓影響，全台酷熱，最高溫出現在台南玉井的39.8度，新北雙溪也有39.0度，而台北測站飆出38.2度追平台北測站設站130年來的5月最高溫紀錄，雙北多地出現38度以上高溫，溫度分布圖顯示台北盆地與周邊一片紫爆高溫。

根據中央氣象署觀測顯示，截至今下午2點，全台最高溫出現在台南玉井的39.8度，新北雙溪39.0度、台南北寮以及花蓮富源38.6度。

請繼續往下閱讀...

而台北測站在下午1點50分觀測到38.2度高溫，追平台北測站設站130年來的5月高溫，溫度仍居高不下，恐有破5月高溫紀錄可能；2018年5月27日以及2021年5月28日都曾出現38.2度高溫，這也是台北第3度在5月出現38度以上高溫，這3次都出現在這近8年內。

雙北地區多地出現38度以上高溫，包含台北文山、新北福山38.5度，台北社子38.1度、新北三峽38.0度，溫度分布圖顯示，台北盆地與周邊地區呈現大片紫爆高溫區。

中央氣象署持續針對全台17縣市發布高溫資訊燈號警戒，台南市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、台北市、新北市、高雄市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣為橙色燈號；桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣為黃色燈號。

氣象署提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法