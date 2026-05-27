中國驚悚食安事件！ 肉乾掉地上「毒光螞蟻」 家長看標示嚇傻

一名中國家長控訴，肉乾掉在地上被螞蟻吃掉後，竟導致牠們集體暴斃。（擷取自X）

中國近日再度爆發令人毛骨悚然的食安問題，一名家長控訴，孩子不小心將肉乾掉在地上，被螞蟻群食用後竟在短時間內集體死亡，引發輿論譁然，更有人笑虧是滅蟻新藥。

一名海南網友發文表示，近日外出散步時，孩子不小心將肉乾碎屑掉到地上，隨即引來成群螞蟻爭相搬運、分食。不料，當家長準備拿工具清掃時，竟驚恐地發現這群螞蟻在短短2至3分鐘內竟然「全數暴斃」。

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家長事後翻看包裝袋的配料表，發現上面赫然標示含有增香劑「乙基麥芽酚」與防腐劑「亞硝酸鈉」，而生產商竟是四川省著名的「農業產業化經營重點龍頭企業」眉山天天漁業食品有限公司，專門從事淡水魚的精深加工與銷售。

而針對引發爭議的化學成分，《羊城晚報》指出，「亞硝酸鈉」是肉製品中極為常見的防腐劑，主要功能是抑制肉毒桿菌生長、延長保質期並維持肉質鮮紅。在國家法規規定的合法計量下通常沒有安全問題，但若「超量攝入」則會導致急性中毒、甚至致命，長期攝取更可能在體內轉化為強烈致癌物亞硝胺。

消息曝光後網友紛紛留言痛批，「螞蟻吃了含亞硝酸鈉的碎渣就死，那這種零食還能給孩子吃嗎？」、「我們本來就生活在互相餵毒的年代」、「現在不用外族侵略，自己就能做到報廢自己，不知道還有什麼可以放心吃？而且還沒有人管，剛出生不久就得絕症，每年就一天315！」

也有網友聯想到近期同樣鬧得沸沸揚揚的「毒楊梅」事件，感嘆現在每年彷彿只有「315消費者權益日」才會有人管食安。更有人調侃表示，「找到殺蟻新藥！」「我家裡螞蟻多，什麼牌子的可以買回來殺螞蟻嗎？」、「市面上的小零食基本都可以」、「昨晚吃涮火鍋，買的品牌成盒牛羊肉，這肉給小狗吃，狗都不吃，肯定是裡面添加劑太多了。」

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