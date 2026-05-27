黃光芹拋震撼彈！曝黃國昌自爆：傅崐萁說我可以搭檔副總統

黃光芹拋震撼彈，表示黃國昌（圖左）曾親口告訴她：「傅崐萁（圖右）跟我說，我可以搭檔副總統！」不過她也強調，傅崐萁本人已經傳達「沒有跟黃國昌這麼說。」（資料照）

資深媒體人黃光芹與民眾黨主席黃國昌撕破臉，近日在臉書撰寫《我來說為什麼》系列文大爆料。今日她再拋震撼彈，表示黃國昌曾親口告訴她：「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」不過她也強調，傅崐萁本人已經傳達「沒有跟黃國昌這麼說。」另外，她還聽時代力量昔日幕僚說，黃國昌經常提到，想到國民黨發揮「鯰魚效應」。「這一天或許不遠，他目前正在轉乘中。」

黃光芹今日下午在臉書發文表示，身為媒體人她律己甚嚴，不公開別人的簡訊、不轉述與人的私下談話、不透露消息來源。若因這次她罕見破戒，致使她的採訪對象，突然不信任她，「我完全概括承受。」

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黃光芹表示，本日的爆料，她早先有預示標題，也已接獲傅崐萁總召傳達：「我沒有跟黃國昌這麼說！」黃光芹指出，這麼久以來，她均未向傅總召求證，尊重他的否認和澄清。「但我一字不改，是因為黃國昌當下就是這麼跟我說的，我不能改。」

黃光芹說，她從不私下竊錄，她料定黃國昌絕對否認，那也就沒有抱怨她透露私下談話內容的權利，「兩者他可以二擇一。」黃光芹表示，自民眾黨成立至今，除了上《民眾之聲》之外，她只有2次走進台玻大樓。其中一次就是因看不慣黃國昌經常修理媒體，跟周榆修提了4點建議，結果被黃國昌找了去。

黃光芹：昔日幕僚稱黃國昌恐轉投國民黨

黃光芹回憶，那次談話，原本認為可以15分鐘說完的事，後來搞了超過2個小時。她透露，黃國昌不習慣聆聽，自己才說了個頭，黃就要人先聽他說，而且不容打斷和插嘴。她指出，當黃國昌說出「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」當下其實她蠻訝異的，但也證實了自己先前的揣測。

黃光芹表示，像黃國昌這樣一位政黨領袖，因柯文哲落難而臨危授（受）命，接下從天上掉下來的這個政黨，並且毫無底線地搞藍白合，不惜將民眾黨小藍化，一定有他的道理。對一個只有8萬票民意基礎的前立委，一旦因藍白合打開政治局面，猶如劉姥姥進大觀園。如果真如他日前所說，完全站在中研院樓頂為大局，也就罷了。「問題是，他想搭檔副總統，為的是私利。因此，當日前看到他的聲明，我是百感交集。」

黃光芹指出，黃國昌不像柯文哲，在司法纏身前有全國的民意支持度。黃國昌就算想複製2024藍白合模式，他不是柯文哲，當然挾黨以自重。這也是他急於膨脹，硬要公布自己是可以勝選最大市新北市長的原因。她當時聽完黃國昌自爆，只回了一句「那你的仇恨值得降低」。

黃光芹表示，黃國昌的主席任期到今年底結束，若柯文哲官司無法解套，不可能回任黨主席，民眾黨還在黃國昌的手中。自柯文哲走出看守所後，柯、黃、周榆修結成決策「鐵三角」，柯多次出面力挺黃，「搞不好日後他也會出面打我」；但就她看來，黃與柯，一個望梅止渴、一個飲鴆止渴。柯文哲別無他法，民眾黨泡沫化危機，可能提前到來。

黃光芹最後指出，過去時力爆出黃國昌想選總統的錄音檔，如今她曝黃國昌想搭檔副總統。之前，她還聽時力黃的昔日幕僚說，黃國昌經常提到，想到國民黨發揮「鯰魚效應」。這一天或許不遠，他目前正在轉乘中。

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