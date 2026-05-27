和藍白不同調！政院版兒少成長津貼帳戶 不立專法、不修法

行政院政務委員陳時中今表示，兒少成長津貼帳戶以作業要點方式處理，維持彈性。（記者鍾麗華攝）

賴總統宣布發放0到18歲的成長津貼5000元，其中6至18歲一半發現金，一半存入兒少成長津貼帳戶，行政院政務委員陳時中今表示，此部分不會修法或另立專法，而是以作業要點方式處理，以維持彈性。至於預算部分，主要仍以公務預算支應，目前沒有以舉債方式支應的規劃，但最終仍須由主計單位進一步整體評估財政安排。

立法院社福及衛環委員會今天續審國民黨團、台灣民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」，及民進黨立委郭國文等18人擬具「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，對於行政院是否修法或另提專法送審，陳時中表示，藍白提專法恐涉財政與憲政爭議，而行政院推動兒少成長津貼帳戶，不會修法或另立專法，而是以作業要點方式處理。

請繼續往下閱讀...

行政院發言人李慧芝說明，由於該制度屬行政給付，與限制人民權利的干涉行政不同，因此在法律上不必然需要專法授權，現行行政實務中，包括育兒津貼、就學補助及中央擴大租金補貼等，也都是以行政給付方式執行。

若以行政命令方式，是否有法制完備性的疑義？未來如果換黨執政，或者是換人執政，政策是否有延續性？而藍白提出的專法三讀後，要如何處理？陳時中表示，即使立法後，未來若政策需要調整，仍須再修法，因此立專法與行政命令在本質上並非完全不同。行政命令更能因應未來財務狀況及受益人需求調整內容，也維持彈性。而且專法要增加預算，「國家財政都亂了」。

因應少子女化與人口結構挑戰的最新18項戰略，預估一年新增2050億元預算，總計將挹注3800億元，未來是否舉債因應？陳時中說，將由公務預算支應，目前並沒有計畫用舉債來支付，不過，仍要看主計總處對財務的安排。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法