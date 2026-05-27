無差別毒殺！猛禽捕食毒鼠「慢性中毒」 基隆鳥會籲停發老鼠藥

基隆市野鳥學會呼籲市府停止發放老鼠藥，以免毒害黑鳶等猛禽生態。（基隆野鳥學生提供）

基隆市爆發1例漢他病毒的個案，市府開始發放老鼠藥，還增加採購量。基隆市野鳥學會理事長鄭暐今天在臉書發表公開信，認為老鼠藥不是解方，是惡性循環的開始，呼籲市府停止濫發老鼠藥，以免毒害黑鳶等生態，將經費投入公共區域的環境清潔、市場廢棄物管理與下水道清淤。

基隆市動物保護所表示，本市各區公所於發放老鼠藥時，皆檢附使用說明，並宣導應配合餌料盒使用。並舉辦居家防鼠講座，請鄰里長宣導防鼠三不原則（不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃）並講授老鼠藥使用方式，並請病媒防治專業團隊到府諮詢，協助市民落實防鼠三不原則。投放老鼠藥後，清潔隊及市府各場館加強巡查，發現死老鼠及時清除，以降低生態衝擊。

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鄭暐指出，根據台灣猛禽研究會長期的病理檢驗與追蹤數據，台灣猛禽體內驗出老鼠藥的比例高得令人咋舌，城市正在不知不覺中，對這些珍貴的天然捕鼠客進行「無差別毒殺」。

鄭暐指出，市面上的滅鼠藥，具有極強的毒性與殘留性，帶來的生態破壞遠超乎想像，除了老鼠吃下藥餌後，經歷數天的痛苦掙扎才死亡，中毒的老鼠行動遲緩，成為猛禽眼中「最容易捕捉的獵物」。當猛禽吃下這些毒鼠，藥劑便會在猛禽肝臟中累積，最終導致猛禽也死亡。

他指出，猛禽與蛇類是老鼠的天敵，用毒藥消滅了這些頂級掠食者，一旦停止投藥，擁有超強繁殖力的老鼠將在「沒有天敵」的環境下，引發更可怕的大爆量。

鄭暐說，中央防檢局已在2015年取消全國性的「滅鼠週」，並呼籲停用這類劇毒。很遺憾許多地方政府、里辦公處為了快速回應民怨，依然將「免費發放老鼠藥」作為便民措施。

這些被民眾隨意丟在防火巷、水溝旁、公園角落的毒餌，不僅毒死了老鼠，更毒死了流浪貓狗、野生動物，甚至威脅孩童的安全，應停止這種治標不治本的作法。

基隆鳥會呼籲，面對鼠患必須要用對方法，全面停止例行性發放老鼠藥，將經費投入公共區域的環境清潔、市場廢棄物管理與下水道清淤。落實不給吃、不給來、不給住的三不政策，比任何毒藥都有效。使用「捕鼠籠」、「黏鼠板」等物理性工具，並停止戶外隨意放飼料餵食野生動物或流浪動物。

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