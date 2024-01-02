羽田機場3跑道重新開放 海上保安廳飛機5罹難者身分公開！

日本國土交通省2日晚間宣布，羽田機場重新開放3條跑道。（歐新社）

2024/01/02 22:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空一架編號516的客機今天（2日）傍晚5點47分（台灣時間下午4點47分）降落東京羽田機場時，與海上保安廳的飛機發生擦撞起火，出事後該機場4條跑道全部關閉，影響大量航班起降。不過日本國土交通省稍早宣布，羽田機場重新開放3條跑道，事發跑道維持關閉狀態。

另外，海上保安廳副廳長瀨口吉夫表示，對那些在這次事故中罹難、受傷的人員及其家屬深表歉意，「我們對失去的寶貴生命感到非常遺憾，祈禱死者靈魂能夠得到安息，在此向罹難者家屬表達誠摯哀悼」。海上保安廳也公布5名殉職人員身分，分別為41歲副機長田原信幸、27歲無線電操作員石田貴紀、39歲雷達操作員立人渡、47歲機械師宇野誠人和56歲維修工加藤重亮；受重傷的機長為39歲的宮本元氣。

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根據《NHK》報導，日航客機與海上保安廳的飛機發生擦撞起火，機上367名乘客及12名機組人員共379人均已逃出，無人死亡；海保機則確認5死，1人重傷搶救中。事發跑道是羽田機場最靠近東京灣的C跑道，但出事之後機場擁有的4條跑道全部關閉，往來羽田的多個航班宣布取消或延期。

日本國土交通省與海上保安廳於今晚9點15分（台灣時間晚間8點15分）召開記者會。交通省表示，羽田機場的A跑道、B跑道和D跑道已恢復運行，發生事故的C跑道維持關閉狀態，目前沒有開放C跑道的具體時程，「我們不能肯定地說這不會對航班運營造成影響，但我們將盡最大努力確保飛機起降」。

民航局長平岡茂月表示，「這件事引起日本國民高度關注，事故原因將由運輸安全委員會主責調查。這是一起非常嚴重的事故，在調查結果出爐前，我不能輕易發表評論，本局會充分配合調查。」

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