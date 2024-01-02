為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

羽田機場3跑道重新開放 海上保安廳飛機5罹難者身分公開！

日本國土交通省2日晚間宣布，羽田機場重新開放3條跑道。（歐新社）

日本國土交通省2日晚間宣布，羽田機場重新開放3條跑道。（歐新社）

2024/01/02 22:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空一架編號516的客機今天（2日）傍晚5點47分（台灣時間下午4點47分）降落東京羽田機場時，與海上保安廳的飛機發生擦撞起火，出事後該機場4條跑道全部關閉，影響大量航班起降。不過日本國土交通省稍早宣布，羽田機場重新開放3條跑道，事發跑道維持關閉狀態。

另外，海上保安廳副廳長瀨口吉夫表示，對那些在這次事故中罹難、受傷的人員及其家屬深表歉意，「我們對失去的寶貴生命感到非常遺憾，祈禱死者靈魂能夠得到安息，在此向罹難者家屬表達誠摯哀悼」。海上保安廳也公布5名殉職人員身分，分別為41歲副機長田原信幸、27歲無線電操作員石田貴紀、39歲雷達操作員立人渡、47歲機械師宇野誠人和56歲維修工加藤重亮；受重傷的機長為39歲的宮本元氣。

根據《NHK》報導，日航客機與海上保安廳的飛機發生擦撞起火，機上367名乘客及12名機組人員共379人均已逃出，無人死亡；海保機則確認5死，1人重傷搶救中。事發跑道是羽田機場最靠近東京灣的C跑道，但出事之後機場擁有的4條跑道全部關閉，往來羽田的多個航班宣布取消或延期。

日本國土交通省與海上保安廳於今晚9點15分（台灣時間晚間8點15分）召開記者會。交通省表示，羽田機場的A跑道、B跑道和D跑道已恢復運行，發生事故的C跑道維持關閉狀態，目前沒有開放C跑道的具體時程，「我們不能肯定地說這不會對航班運營造成影響，但我們將盡最大努力確保飛機起降」。

民航局長平岡茂月表示，「這件事引起日本國民高度關注，事故原因將由運輸安全委員會主責調查。這是一起非常嚴重的事故，在調查結果出爐前，我不能輕易發表評論，本局會充分配合調查。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
海保廳飛機起火釀5死！主播目睹「驚悚畫面」被震懾住
2024/01/02 19:57

海保廳飛機起火釀5死！主播目睹「驚悚畫面」被震懾住
震驚國際！日航擦撞海保機5死1重傷 前機長：這地方恐出錯才釀意外
2024/01/02 19:46

震驚國際！日航擦撞海保機5死1重傷 前機長：這地方恐出錯才釀意外

通膨及利率回穩 氣候變遷股布局時機到
日航班機羽田機場擦撞起火 岸田文雄指示迅速評估受損情況
2024/01/02 18:47

日航班機羽田機場擦撞起火 岸田文雄指示迅速評估受損情況
日航班機羽田機場擦撞起火 機上379人逃脫、4跑道全關閉
2024/01/02 18:03

日航班機羽田機場擦撞起火 機上379人逃脫、4跑道全關閉
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播