南韓去年僅103萬對新婚夫婦 無孩率創新高

南韓統計顯示，去年新婚夫婦僅103萬對，創下新低。示意圖。（美聯社檔案照）

2023/12/11 15:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《韓聯社》11日報導，南韓統計廳11日發布的數據顯示，2022年南韓新婚夫婦數量僅100萬對出頭，而首次結婚且無子女的夫婦佔比46％，創下歷史最高水準。

該統計所指的新婚夫婦是以去年11月1日為準結婚不滿5年、居住在南韓並保持婚姻關係的夫妻。開始相關統計的2015年共有147.2萬對新婚夫婦，但在2016年至2021年間逐年遞減，從143.7萬對、138萬對、132.2萬對、126萬對、118.4萬對降到110.1萬對，去年更再次下降至103.2萬對，比前年減少6.9萬對（6.3％）。按照此一趨勢，今年的新婚夫婦數量預計將跌破100萬對。

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從地區來看，京畿道是新婚夫婦首選的居住地，佔比29.9％，其次是首爾（17.8％）和仁川（6.1％）等，超過一半的新婚夫婦都選擇在首都地區定居。

在新婚夫婦中，首次結婚佔比為79％（81.5萬對），再婚佔20.7％（21.4萬對）。在首婚夫婦當中，無子女的夫婦佔比達到46.4％，比前年增加0.6％，創下相關統計以來的最高水準。有子女的佔53.6％，較前年減少0.6％。平均每對夫婦生育的子女數下降至0.65名，同樣創下歷史最低水準。

此外，新婚夫婦的年均收入為6790萬韓圜（約177萬台幣），比前年增長6.1％。貸款餘額中位值同比增長7.3％，為1億6417萬韓圜（約428萬台幣）。有貸款的新婚夫婦佔總數的89％。

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