韓國年輕人不結婚原因出爐！負擔不起房價是主要因素

2019-05-04 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣年輕人不結婚、生育率降低已是國安危機，而韓國也面臨了這種現象。在最近的一次調查中，發現南韓人之所以會延遲結婚或放棄結婚，主要因素就是無法負擔房價。

據《韓國先驅報》報導，韓國健康與社會事務研究所（Korea Institute for Health and Social Affairs）對3002名年齡在25歲至39歲之間的未婚男女展開調查，發現有47.2％的男性因為購屋問題所以沒有結婚。

對於有交往對象卻未結婚的男性來說，這個比率更高，竟有67.2％是因為買不起房所以不結婚。與男性相比，女性不結婚的最大原因是因為「她們不想」，占了40.2％之多。

在1192名坦言自己因為經濟環境而無法結婚者，有30％透露負擔不起房價的問題，佔了未能成婚的主因60％至80％，25.3％受訪者則說是占了80％至90％，19％直指房屋問題佔了90％到100％。

另外，在是否願意全額負擔房貸的問題上，男女之間存在明顯差距，男性有40.4％表示他們願意支付所有房貸，相對來說只有5.8％的女性願意出全部的房貸，82.2％女性更希望與配偶各付一半。

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