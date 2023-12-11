反制中國霸凌 菲律賓爭取8國聯合巡邏南海

菲律賓指控中國海警船9日在南海黃岩島附近海域，向菲國公務船發射高壓水柱。（美聯社）

2023/12/11 06:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓與中國在南海衝突不斷，馬尼拉持續尋求與美國及其他民主國家加強防務合作，可能爭取與美國、日本、法國等8國實施南海聯合巡邏，反制中國愈趨頻繁的鴨霸行徑。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）近日表示，菲律賓在與美國和澳洲11月底舉行聯合巡邏行動後，正考慮與更多國家採取聯合巡邏，以對抗中國挑釁，日本、紐西蘭、英國、加拿大和法國都有可能加入。

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菲律賓和法國國防部長2日在馬尼拉簽署意向書，內容包括可能進行談判，允許兩國軍隊進入對方領土。菲律賓與美國、澳洲也簽訂類似協定，最近還開始與日本就相互准入協定（RAA）進行談判。

美國之音（VOA）中文網9日報導，菲律賓海軍前副司令隆美爾．王（Rommel Jude Ong）指出，菲律賓目前積極與美國和日本達成三邊合作架構，因為這超越現有的美菲同盟，以及新的日菲雙邊國防合作，建立三邊制度將為安全合作提供更穩定的平台，增強各國實力，減少關係中的脆弱性。

隆美爾．王指出，菲律賓也正在強化與澳洲、法國的國防合作計畫，由於國家之間的協議必須經過政治和立法審查，因此可能會出現一些潛在瓶頸，可以確定的是，菲律賓總統小馬可仕的國防與外交政策，已轉向聯合以美國為首的民主國家，展開多邊合作。

他說，雖然菲律賓重視與中國的友好關係，但只要北京否認菲國在西菲律賓海（即菲國專屬經濟區的南海海域）的安全權益，抑或繼續在菲律賓專屬經濟區採取脅迫行為，馬尼拉就會採取一切必要手段捍衛國家利益。

儘管美軍重返菲律賓後，可能促使與中國有南海主權爭議的國家加入相關陣營，但專家也提醒，菲律賓政府的政策連貫性問題，可能構成合作的瓶頸。

台灣國防安全研究院學者王彥麟指出，中國與菲律賓因領土問題爆發大規模戰爭的機率極低，更有可能的是在長期的、有限規模的情況下，持續存在低強度的對立和衝突，因此美菲今年5月簽訂的雙邊防務準則，最大目的就是強化菲律賓與民主國家在行動準則或思維邏輯上的一致性，但這將受到菲國政策的非連續性挑戰。

王彥麟表示，菲律賓總統一任6年，任期雖比一般民主國家長，但不得連任，且政治人物更換黨籍的頻率，比一般民主國家更高。由於菲國確保政策連貫性的難度較高，對中策略可能因為執政者更換而改變。

菲律賓海軍飛彈巡防艦「黎薩號」（前）11月與美軍濱海戰鬥艦「吉佛茲號」（後）在南海進行戰術演習。（美聯社檔案照）

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