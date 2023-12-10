中國海警又襲菲船 水砲8連發

從菲律賓海岸防衛隊公布的影像中可見，中國海警船（右）朝菲國公務船（左）噴射高壓水柱，阻礙菲方配發物資勤務。（法新社）

2023/12/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」九日發布聲明，指控中國海警船在鄰近黃岩島水域，朝三艘運送燃料和食物給近卅艘菲國漁船的公務船發射水砲至少八次，「強烈譴責中國海警和海上民兵非法且具侵略性的行徑」、「阻礙人道援助的物資配發不僅違法，亦不人道」。

黃岩島位於菲律賓呂宋島以西二四○公里處，離中國最近的領土海南省則有近九○○公里。依照一九八二年的「聯合國海洋法公約」，各國擁有距離領土海岸兩百海里（三七○公里）水域內的天然資源管轄權。

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菲律賓海岸防衛隊發布的影片顯示，中國船艦朝菲漁業和水產資源局公務船發射強力水柱，其中一艘船的通訊、導航設備嚴重毀損。菲海岸防衛隊另指出，中方在進入黃岩島水域入口處重新設置了漂浮障礙物，並部署人員驅趕等待物資的漁民。

菲方還指控，隨著中國海警船而來的疑似民兵船使用會損害聽力的長程聽覺裝置，使得部分船員承受嚴重的暫時性不適和喪失行為能力。

據中國中央電視台報導，「中國海警依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的三艘漁業及水產資源局公務船實施管制措施」，無提及發射水砲或其它細節。

美駐馬尼拉大使發文譴責中國

對此，美國駐馬尼拉大使卡爾森在社群媒體Ｘ發文，同聲譴責中國「對在菲律賓專屬經濟區（EEZ）合法行動的菲國公務船做出侵犯、非法行徑」、「中華人民共和國的行為違反了國際法，危及了生命和生計」，強調「我們與菲律賓朋友、夥伴和盟友站在一起，支持一個自由且開放的印太海域」。

隨著菲律賓與中國在南海的主權爭議逐年擴大，菲方積極強化與西方盟國的安全合作。包括菲總統小馬可仕遵照美菲二○一四年「加強國防合作協議」（EDCA），允許更大規模美軍在當地軍事基地活動，以及分別與美國、澳洲發起聯合海空巡邏，並計畫納入日本等志同道合的國家，以便震懾南海的侵犯行徑。

從菲律賓海岸防衛隊公布的影像中可見，中國海警船朝菲國公務船噴射高壓水柱，阻礙菲方配發物資勤務。（法新社）

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