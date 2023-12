南海再爆衝突！菲律賓控中國海警非法侵略 以水砲襲擊補給船

2023/12/09 19:29

〔即時新聞/綜合報導〕中國海警與菲律賓海巡隊今(9日)在南海黃岩島海域再度爆發衝突,據菲律賓政府指控,中國海警以水砲與「音波裝置」襲擊菲律賓補給船隻,造成設備損壞與人員不適,是「非法與侵略性的行為」,中國政府稍早則稱,中國海警是依法對入侵的菲律賓船隻施行「管控措施」。

《法新社》報導,西菲律賓海國家特別工作組(NTF-WPS)在聲明中表示,中國海警本日發射水砲阻礙、制止菲律賓政府船隻向漁船運送油料與食物補給品,並導致一艘船隻通訊導航設備的「嚴重損毀」。

聲明中還提到,中國海警當時還對菲律賓船隻使用了據稱為「遠距離聲學裝置」的武器,造成部分菲律賓船員「短時間內極度不適與喪失行為能力」。

