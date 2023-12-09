南海再爆衝突！菲律賓控中國海警非法侵略 以水砲襲擊補給船

中國海警今日以水砲朝菲律賓船隻射擊。（法新社）

2023/12/09 19:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國海警與菲律賓海巡隊今（9日）在南海黃岩島海域再度爆發衝突，據菲律賓政府指控，中國海警以水砲與「音波裝置」襲擊菲律賓補給船隻，造成設備損壞與人員不適，是「非法與侵略性的行為」，中國政府稍早則稱，中國海警是依法對入侵的菲律賓船隻施行「管控措施」。

《法新社》報導，西菲律賓海國家特別工作組（NTF-WPS）在聲明中表示，中國海警本日發射水砲阻礙、制止菲律賓政府船隻向漁船運送油料與食物補給品，並導致一艘船隻通訊導航設備的「嚴重損毀」。

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聲明中還提到，中國海警當時還對菲律賓船隻使用了據稱為「遠距離聲學裝置」的武器，造成部分菲律賓船員「短時間內極度不適與喪失行為能力」。

WATCH: China Coast Guard blasted water cannon toward Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels near Panatag （Scarborough） Shoal this morning, Dec. 9. The water cannons were used at least 8 times. | @FMangosingINQ pic.twitter.com/5cac5PmO8e — Inquirer （@inquirerdotnet） December 9, 2023

在聲明中，西菲律賓海國家特別工作組「強烈譴責中國海警與中國海上民兵的非法及侵略性行為」，又稱當時菲律賓政府船隻正在向黃岩島附近逾30多艘漁船運補，「阻撓分發人道主義援助不僅是非法行為，也不人道。」

據中國國家電視台稍早報導，中國海警今日對「入侵」黃岩島邊海域的菲律賓船隻，「依法實施管控措施」。

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