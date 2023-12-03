「令人震驚！」中國逾135艘民兵船 「蜂湧」至菲島礁海域

菲律賓海岸防衛隊表示，超過135艘中國船隻集結在巴拉望島以西約320公里處、南海牛軛礁海域內。（取自菲律賓海岸防衛隊網站）

2023/12/03 19:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓與中國在南海頻繁陷入衝突之際，菲律賓海岸警衛隊（PCG）3日表示，超過135艘中國船隻「蜂擁」到該國海岸附近的島礁海域，並將中國船隻在鄰近海域持續增加的現象，描述為「令人震驚」，菲方已出動2艘海警巡邏船，監控相關動態。

菲律賓ABS-CBN電視網報導，菲律賓海岸警衛隊3日在一份聲明中說，這些中國船隻集結在巴拉望島（Palawan Island）以西約320公里處、呈迴旋鏢形狀的南海牛軛礁（Whitsun Reef）海域內，並且「四處散開」。菲律賓將牛軛礁稱為朱利安．費利佩礁（Julian Felipe Reef）。

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聲明中提到，菲方首先於11月3日在牛軛礁附近海域，監測到111艘「中國海上民兵船隻」（Chinese maritime militia vessels），但是到了12月2日，中國海上民兵船隻已增加到「超過135艘」。菲國海警隊形容中國船隻出現在該海域的情況「令人震驚」且「非法」。

據該報導，鑑於這項勢態發展，菲律賓國家安全顧問兼西菲律賓海國家工作隊（NTF-WPS）主席安約（Eduardo Año），已指示菲律賓海岸警衛隊在該地區進行海上巡邏。

報導提到，菲律賓海岸警衛隊2日出動了「辛丹甘號」（BRP Sindangan）與「卡布拉號」（BRP Cabra）等2艘巡邏船，並透過無線廣播向中國海上民兵船隻發出警告，但未得到任何回應。

此前，法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）2日在馬尼拉簽署了一份意向書，同意加強兩國軍事關係，包括可能進行談判，允許兩國士兵進入對方領土受訓及舉行聯合軍事演習。外媒分析，這為了因應中國的擴張，對法國來說，確保南海航線自由通行也是國家利益之一，因此近年來積極與菲律賓接觸。

呈迴旋鏢形狀的南海牛軛礁的衛星空拍圖。（取自維基百科公領域）

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