反制中國進逼》菲邀美澳 明年擴大南海多邊巡邏

菲律賓和美國21日起舉行為期3天的聯合海空巡邏，圖為菲國海軍飛彈巡防艦「黎薩號」23日與美軍濱海戰鬥艦「吉佛茲號」在南海進行跨甲板行動、值更官操作及通訊等戰術演習。（美聯社檔案照）

2023/11/29 05:30

〔編譯陳成良、林家宇／綜合報導〕面對中國在南海步步進逼，菲律賓正加緊強化與盟邦的軍事合作。在分別與美國、澳洲舉行聯合海空巡邏後，馬尼拉時報（Manila Times）廿八日報導，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）表示，明年可能聯合美國及澳洲等盟國，在西菲律賓海（即菲國專屬經濟區的南海海域）舉行多邊巡邏，反制中國的擴張行動。

據報導，布勞納廿七日表示，菲律賓完全有權與盟國進行聯合巡邏，以促進「基於規則的國際秩序」；「也有一些國家表示希望進行這種聯合海空巡邏，不僅是雙邊的，而且是多邊的。現在還沒有這方面的具體計畫，但我們持續與盟友和夥伴商談，因此這很可能在明年實現」。

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布勞納說，美國和澳洲可能參與其中，因為菲律賓上週已與這兩國舉行類似活動。本月廿一日，菲美兩國在南海和巴丹群島展開為期三天的聯合海空巡邏；兩天後，菲律賓與澳洲的首次聯合海空巡邏，也在南海登場。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）表示，中國正在「阻礙菲律賓後代的生存」，菲國需要建立一個強大的防禦體系。

美智庫：印太飛彈大增 提升核戰風險

「日經新聞」報導，智庫卡內基國際和平基金會資深研究員潘達（Ankit Panda）近期發布「印太飛彈庫—避免情勢惡化並降低升級風險」報告，指出在美國、中國、南韓、北韓、日本、澳洲和台灣加速擴大武器庫之際，印太地區在二○三○年將會新增上千枚飛彈，危險之處在於先進傳統武器的對壘和核戰風險，「最令人恐懼的是，中國和北韓等國家更有可能在認定這些傳統飛彈鎖定自家領袖時動用核武」。

潘達指出，自二○一九年美俄退出「中程核飛彈條約」（INF Treaty）後，印太地區的飛彈生產死灰復燃，不僅是美國，南韓、日本和澳洲也都跟上這波浪潮。美國和蘇聯在一九八七年簽署「中程核飛彈條約」，規定兩國全面銷毀射程五○○至五五○公里的中程飛彈，但由於中國不是締約國，可以任意擴充相關武器庫。

日經亞洲指出，新飛彈時代於焉誕生，正在研發的長程飛彈能精準深入敵方領土，且相較於部署大型載人飛機，長程飛彈的成本更低。在朝鮮半島、台灣海峽和喜馬拉雅山地區發生的任何傳統戰爭，都可能使擁核國捲入。

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